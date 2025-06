Halley Thunder: Benedetta Gramaccioni confermata per il sesto anno

La Halley Thunder del nuovo coach Alberto Matassini riparte dalla play Benedetta Gramaccioni che vestirà i colori matelicesi per il sesto anno di fila. Classe 1998, regista di 174 centimetri, nativa di Spoleto, la Gramaccioni è a tutti gli effetti una giocatrice "simbolo" della Thunder: i numeri parlano di 111 gare e 1.329 punti con la maglia della Halley. Nella stagione appena conclusa ha fatto registrare 10,1 punti e 4,2 assist di media, contribuendo al raggiungimento della semifinale playoff e alla partecipazione alla Final eight di Coppa Italia. "Ormai – dice la giocatrice umbra – considero questa la ‘mia’ squadra, a essa sto legando gran parte della mia carriera cestistica. Ringrazio la società per aver condiviso il proseguimento del rapporto. Sono molto stimolata dall’arrivo del nuovo allenatore, il quale, ne sono certa, potrà metterci nelle condizioni di alzare ulteriormente l’asticella". Da parte sua il coach Matassini dice di essere "felice di ritrovare Benedetta a distanza di dieci anni dalla stagione di serie A2 ad Ancona". Poi aggiunge: "Siamo pronti a mettere a disposizione le nostre esperienze per costruire qualcosa di importante a Matelica. Lei è uno dei playmaker più forti della categoria e a lei saranno affidate le ‘chiavi’ della squadra". Soddisfatto il diesse Piero Salari: "Benedetta è un punto di riferimento per noi da diversi anni, una giocatrice di comprovata bravura e massimo impegno".

m. g.