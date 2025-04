Halley Thunder Matelica e Jolly Acli Livorno si sfidano in gara3 decisiva dei playoff A2 femminile

La Halley Thunder Matelica ha perso in maniera netta gara2 dei quarti di finale playoff del campionato di A2 femminile. La Jolly Acli Livorno, infatti, si è imposta 54-42 e ha impattato la serie (1-1) dopo il successo matelicese in gara1 (77-71). Dunque sarà necessaria gara3, la decisiva "bella", per sapere chi tra Matelica e Livorno passerà il turno e andrà ad affrontare in semifinale la già qualificata Costa Masnaga che ha eliminato Bolzano con un secco 2-0. La gara3 si giocherà al PalaChemiba di Cerreto d’Esi domani alle 20. È in dubbio la play Benedetta Gramaccioni che domenica sera ha rimediato una brutta distorsione alla caviglia. La squadra toscana, in ogni caso, ha fatto vedere di che pasta è fatta. In gara2 ha costretto la Halley Thunder al minimo stagionale di punti segnati (42), complice una serata al tiro davvero negativa per le matelicesi: 18 su 74 dal campo. Solo nell’ultimo quarto la formazione di coach Domenico Sorgentone ha avuto una reazione d’orgoglio ed è riuscita a piazzare un break di 0-9 che, ispirato da Carolina Sanchez, Debora Gonzalez e Martina Fantini, le ha permesso di accorciare le distanze (-11) a 7 minuti dal termine. Poteva essere il momento giusto per riaprire il match, però Livorno è tornata a largo con la miglior realizzatrice di serata, Liliana Miccio (17 punti).

m. g.