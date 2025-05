Halley Thunder Matelica in semifinale: sfida contro Costa Masnaga nel campionato A2 femminile

La Halley Thunder Matelica ha compiuto un altro passo in avanti nella sua storia cestistica: per la prima volta, infatti, si è qualificata per la semifinale del campionato di serie A2 femminile di basket. Nella passata stagione il suo cammino si era fermato ai quarti di finale. Ora, però, le ragazze di coach Domenico Sorgentone - dopo aver superato in gara3 la Jolly Acli Livorno - devono mettere subito nel mirino il prossimo avversario: la forte formazione di Costa Masnaga, a sua volta vincitrice della serie con Bolzano (2-0).

In casa matelicese, quindi, c’è poco tempo per festeggiare questo storico traguardo perché la gara di andata della semifinale è in programma domani alle 19 sul campo delle lombarde (il Comune è in provincia di Lecco). Stavolta, infatti, la Halley Thunder non avrà il vantaggio del campo, essendo arrivata quarta in regular season, mentre Costa Masnaga ha vinto il girone A. Gara2 poi si disputerà al PalaChemiba di Cerreto d’Esi mercoledì alle 20. Dopodiché l’eventuale gara3 sarà di nuovo a Costa Masnaga nel weekend del 10-11 maggio.

"Ci tenevamo tanto a questo risultato e per me è stata una grande soddisfazione poterlo raggiungere – dice Benedetta Gramaccioni, play della squadra matelicese e Mvp di gara3 con Livorno –. Ora dobbiamo ricaricare la batterie perché ci aspetta la Costa Masnaga, un avversario che non abbiamo mai affrontato. Sappiamo però che difende molto forte ed è allenata benissimo". Indubbiamente la compagine lombarda è una delle più attrezzate di questo campionato e punta al salto di categoria. La Halley Thunder, da parte sua, non ha pressione addosso, può giocarsela a viso aperto facendo affidamento sulla classe e l’esperienza delle proprie giocatrici.

m. g.