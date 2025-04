Halley Thunder Matelica sfida Solmec Rovigo per il terzo posto in A2 femminile

Ultima giornata di regular season in A2 femminile, con la Halley Thunder Matelica impegnata in casa contro la Solmec Rovigo: si gioca oggi alle 20.30 al PalaChemiba di Cerreto d’Esi. La squadra di coach Sorgentone, reduce da due successi, è terza con 36 punti e vincendo oggi chiuderebbe terza; sarebbe quarta in caso di sconfitta con Rovigo e contemporanea vittoria di Ragusa con Mantova. In ogni caso affronterà i play off tra le prime quattro, quindi con il vantaggio del fattore-campo al primo turno. Rovigo si trova all’undicesimo posto e viene da un bel periodo caratterizzato da quattro successi nelle ultime cinque partite. Va a caccia del blitz al PalaChemiba per evitare i play out. All’andata Matelica vinse a Rovigo 63-65. "Il clamoroso errore che si potrebbe commettere – spiega coach Domenico Sorgentone – è considerare Rovigo in base alla classifica, perché il suo valore è tra i più alti del campionato dopo il rientro a tutti gli effetti di Sara Zanetti e l’inserimento di una giocatrice di livello superiore come Kim Mestdagh. Dovremo giocare una partita di altissimo livello per conquistare i due punti ed è quello che vogliamo fare, perché l’obiettivo è raggiungere il migliore piazzamento possibile, cioè il terzo posto, e chiudere così la regular season con una vittoria".

m. g.