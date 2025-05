Halley Thunder Matelica si ferma in semifinale: Costa Masnaga vola in finale A2

La corsa della Halley Thunder Matelica, al quarto campionato di fila in A2, è terminata con la gara di ritorno di semifinale. Il quintetto di Costa Masnaga si è rivelato superiore nel doppio confronto e ha meritatamente passato il turno. C’è da dare atto, però, alle ragazze di coach Domenico Sorgentone, di aver messo sul parquet una prestazione più sostanziosa nel secondo tempo, trascinate da un’indomita Debora Gonzalez, tanto da tener testa a Costa Masnaga nel terzo (13-12) e quarto parziale (14-14). Ma il finale (49-64) ha premiato giustamente Costa Masnaga. In casa matelicese, comunque, resta la consapevolezza di aver compiuto un altro passo avanti nel progetto di crescita e sviluppo del percorso programmato dalla società e destinato a continuare in futuro. "L’annata è stata di primo livello – dice l’allenatore Sorgentone –, anche se il sogno di tutti noi, il mio in primis, era di sgambettare Costa Masnaga e arrivare così in finale. È andata male. Nel corso della nostra carriera abbiamo vinto tanto, perso anche abbastanza, e quindi sappiamo accettare l’idea che l’avversario si è dimostrato a noi superiore. In ogni caso nelle ultime stagioni il livello di questo campionato è cresciuto molto e, con la regola della seconda straniera possibile, vedrà aumentare ancor di più la qualità delle squadre. Dunque, sarà piuttosto competitivo. Per il futuro vedremo quali saranno le decisioni di tutti, ci ragioneremo a mente fredda, con calma e razionalità". Costa Masnaga affronterà in finale il Roseto che ha eliminato Udine in due partite.

m. g.