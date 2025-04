Halley Thunder Matelica si rinforza con Martina Fantini per i playoff

La Halley Thunder Matelica si rinforza per i play off inserendo in organico la "lunga" Martina Fantini, classe 2005, ala di 192 centimetri, giocatrice nel giro azzurro fin dalle giovanili. Arriva dall’A1 dove ha giocato 22 partite con la maglia della E-Work Faenza, squadra che ha raggiunto i play off, centrando il 7° posto in regular season, e che poi è stata eliminata 2-0 al primo turno per mano della Reyer Venezia. Ecco il motivo per cui è disponibile in questo momento della stagione. "Dopo l’uscita di Tamara Shash a fine gennaio – spiega il diesse Piero Salari – cercavamo una giocatrice che potesse andare a restituire completezza al nostro organico e abbiamo individuato Martina Fantini. Contiamo sulle sue qualità per affrontare nel migliore dei modi i playoff". Da parte sua Fantini si dice "molto stimolata" da questa nuova esperienza a Matelica e "pronta" per "essere utile" alla Halley Thunder. La giocatrice è già a disposizione di coach Domenico Sorgentone e potrà debuttare sabato sera contro Rovigo nell’ultimo turno di campionato. Intanto, grazie ai due punti conquistati a Treviso, la squadra matelicese ha consolidato il terzo posto in classifica e ha ottenuto la matematica certezza di chiudere la regular season tra le prime quattro.

m. g.