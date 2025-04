Halley Thunder Matelica trionfa a Treviso: blindato il terzo posto

Treviso

53

Matelica

60

MARTINA : Vespignani 9, Peresson 10, Stawicka 8, Lazzari, Aghillare 2, Chukwu 4, Da Pozzo 7, Egwoh 4, Aijanen 9, Carraro. All. Matassini.

HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini 2, Patanè 5, Celani 4, Gramaccioni 5, Gonzalez 16, Poggio 13, Bonvecchio 15, Zamparini, Andreanelli, Sanchez, Catarozzo. All. Sorgentone.

Arbitri: Mariotti di Cascina e Martinelli di Brescia.

Parziali: 26-16, 16-19, 3-6, 8-19.

Progressivi: 26-16, 42-35, 45-41, 53-60.

Le matelicesi espugnano il campo della "Martina" e blindano il terzo posto in classifica. È stata una partita molto difficile, come era nelle previsioni, perché le padrone di casa sono partite con un ritmo indiavolato: perfette in attacco, impenetrabili in difesa. Nella prima parte del match la Halley Thunder ha sofferto parecchio, cercando di limitare i danni nel quarto d’avvio (26-16) e accorciando un po’ le distanze nella seconda frazione (42-35). Durante l’intervallo coach Domenico Sorgentone ha parlato con le ragazze, le ha motivate e ha trovato l’alchimia migliore per affrontare la ripresa da grande squadra. E così è stato: Treviso ha trovato un autentico "muro" davanti al suo gioco. Basti pensare che nel terzo quarto la formazione di casa non ha realizzato canestri nei primi 6 minuti e mezzo e, poi, ha chiuso infilando solo tre punti in dieci minuti.

La Halley Thunder invece ha cominciato a prendere ritmo e fiducia e, a 4 minuti e 50 secondi dalla sirena, ha pareggiato il conto (50-50). Quindi, nell’acceso finale, Ilaria Bonvecchio ha infilato cinque punti di seguito, firmando prima il sorpasso (53-55 a un minuto e 54 secondi dal termine) e subito dopo l’allungo decisivo con una straordinaria "bomba" (53-58). Da ultimo, con le locali ormai al tappeto, Pepo Gonzalez ha azzeccato i due liberi della sicurezza (53-60). Davvero una grande prestazione per le ragazze di coach Sorgentone, che ora possono chiudere in bellezza la regular season, sabato in casa contro il Rovigo.

m. g.