Halley Thunder sfida Limonta Costa Masnaga: gara2 semifinale A2 femminile al PalaChemiba

Oggi alle 20, la Halley Thunder scende in campo al PalaChemiba di Cerreto d’Esi per gara2 di semifinale play off del campionato di A2 femminile di basket contro il Limonta Costa Masnaga. L’obiettivo delle ragazze di coach Domenico Sorgentone è di vincere per riequilibrare la serie e portare le avversarie alla "bella". In gara1, infatti, sono state le lombarde a spuntarla, in casa, con una prova molto convincente, soprattutto nella seconda parte del match. Gonzalez e compagne sono state molto brave nel secondo parziale, rifilando a Costa Masnaga un parziale di 18-3 che può essere replicato di fronte al proprio pubblico. In quei frangenti la squadra ha giocato un’ottima pallacanestro, dimostrando di avere le carte in regola per poter competere con la più forte squadra lombarda, vincitrice della regular season nel girone A e che ha perso la Coppa Italia di A2 per un solo punto contro Empoli. Dunque, uno "squadrone" grazie alla presenza di giocatrici di spessore tecnico ed esperienza notevoli come Penz, Osazuwa, N’Guessan e Kaczmarczyk. La rivalsa delle matelicesi, quindi, dovrà passare attraverso una prova di grande cuore e lucidità. Arbitreranno Giorgio Silvestri e Leonardo Marcelli di Roma. L’eventuale gara3 si giocherebbe domenica alle 18 a Costa Masnaga. Nell’altra semifinale la Panthers Roseto conduce 1-0 sulla Delser Udine.

m. g.