Harrison e Davis, sfida tra bomber. Sono gli assi di Bergamo e Cento

Domani sera alle 20,30 all’Opiquad Arena di Monza la Sella Cento affronterà Blu Basket Bergamo per la settima giornata di campionato. La squadra del presidente Mascio non gioca tutte le partite casalinghe alla ChorusLife Arena di Bergamo, questo è il motivo per cui domani si gioca nella città brianzola.

La squadra di coach Zanchi fa parte del gruppone a quota 6 punti in classifica ed ha il medesimo record dei biancorossi, 3 vinte e 3 perse. Bergamo ha una rotazione sostanzialmente a 8 giocatori, quindi leggermente più corta rispetto a quasi tutte le altre squadre di A2, Nobili e Piccirilli (nono e decimo uomo) giocano in totale solamente 8 minuti di media. La coppia di americani è di assoluto livello, con Harrison che è il giocatore che subisce più falli in tutto il campionato, 6,5 di media e il secondo miglior realizzatore con 21,2 punti di media.

Hogue è un lungo di grande solidità ed esperienza che lo scorso anno è stato promosso con Cantù: quasi 11 punti e oltre 8 rimbalzi le sue medie in queste prime 6 giornate di campionato. L’ala Loro sta avendo numeri di assoluto valore: il classe 2003 segna 15,8 punti di media con un eccellente 55% nel tiro da 3. Anche il veterano Lombardi viaggia in doppia cifra di media con 11,5 punti con la solita fisicità ed atletismo nei pressi del ferro. Liam Udom è un altro giocatore di grande esperienza e solidità, che torna a giocare in A2 dopo alcuni anni in LBA.

Il pacchetto dei piccoli è composto dal veterano Bossi, da Saverio Bartoli (assente per infortunio a Livorno) e da Bogliardi: un mix che garantisce intensità e ritmo. La squadra di coach Zanchi curiosamente segna e subisce l’identico numero di punti, 83,3 sinonimo di grande pericolosità offensiva, ma anche di una difesa non molto solida. Gli orobici vengono da due sconfitte consecutive, l’ultima in volata a Livorno col punteggio di 75-72, quindi Cento dovrà fronteggiare la voglia di rivalsa dei padroni di casa.

L’avvio di stagione della Benedetto XIV è stato indubbiamente positivo, con Davis e Devoe spesso protagonisti, ben supportati da Berdini, Tiberti e Conti, mentre la panchina deve innalzare la propria produttività per supportare al meglio i titolari e permettere a coach Di Paolantonio di distribuire meglio i minutaggi, cosa fondamentale in un campionato lunghissimo e durissimo come quello di A2, che presenta anche diversi turni infrasettimanali.

In queste prime giornate Cento ha dimostrato una buona attitudine difensiva: se i biancorossi riusciranno a limitare l’attacco di Bergamo e a trovare canestri in contropiede e transizione, la Sella avrà buone possibilità di espugnare il palasport di Monza, a patto che tutti i ragazzi di coach Di Paolantonio diano il loro contributo anche in attacco.

Michele Ferioli