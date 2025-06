Herons-Ruvo: Analisi delle Prestazioni dei Giocatori nella Finale

GIANNOZZI 5: non ha granché licenza di prendere iniziativa, il problema è che anche nel passare il pallone risulta impreciso. Spesso si smarrisce in difesa, come quando perde contatto con Jackson per il canestro che indirizza il match.

CHIERA 6: la sua "bomba" in risposta a quella di Jackson un attimo prima del riposo è pesantissima. Nel secondo tempo subisce qualche colpo di troppo, si innervosisce e perde lucidità.

NATALI 6: non doveva nemmeno scendere in campo, invece non solo gioca ma è lui il motore degli Herons nel quarto d’apertura. Poi entra in riserva e non riesce più ad incidere.

ARRIGONI 7: Borra è un bruttissimo cliente ma lui trova il modo di disinnescarlo, almeno nel primo tempo. Quando Ruvo attacca meglio la zona il pivot di casa lo mette alla frusta, ma la sua gara resta da applausi.

SGOBBA 5.5: il letargo del lungo di Massa e Cozzile prosegue anche in gara-1 di finale. Qualche timido segnale di ripresa arriva dopo l’intervallo lungo, troppo poco.

KUPSTAS 6.5: si accende a metà secondo periodo ed è l’unico dei suoi a chiudere il primo tempo in doppia cifra. Continua il suo eccellente lavoro offensivo anche nella ripresa, peccato per l’errore a cronometro fermo.

DELL’UOMO 4.5: partita con tantissime sbavature in tutte le zone del campo: forzature in attacco, passaggi sbagliati e falli di frustrazione evitabili. Non la sua miglior serata.

PAESANO 5.5: il fastidio alla caviglia persiste, Barsotti vorrebbe centellinarlo ma chi ha davanti non offre abbastanza garanzie e alla fine anche lui si ritrova a giocare 15 stoici minuti senza però riuscire a graffiare.

BARSOTTI 6: imbriglia con la zona Ruvo per più di venti minuti, poi quando Jackson e compagni capiscono come scardinare il suo meccanismo offensivo inizia l’emorragia. Alla fine i pugliesi ne hanno di più e salgono 1-0.

Filippo Palazzoni