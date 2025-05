Herons sconfitti in gara-1 della semifinale contro Treviglio

DELL’UOMO 5,5 Parte in quintetto per dar fiato a Benites, non è un play ma con lui e Chiera in campo la circolazione di palla Herons scorre fluida. Peccato che sia nullo in attacco: 25 minuti conservativi con zero assist e un solo tiro tentato che però poteva cambiare il volto al match. Il ferro ha detto no.

CHIERA 8 Partita da alieno la sua prima al PalaFacchetti, chiusa con un passi a 9 secondi dalla fine che di fatto è la pietra tombale su gara-1 ma che non rende giustizia a quanto fatto dall’argentino nei 39 minuti precedenti: 27 punti, di cui 14 nel quarto periodo, e 5/8 da tre punti.

NATALI 6 Sette punti nel primo quarto, 2 nei restanti tre. Inizio più che incoraggiante poi, come fisiologico che sia, con sulle spalle le fatiche gara di mercoledì cala alla distanza. La sua importanza per la squadra va oltre ciò che riesce a produrre a livello offensivo e anche senza canestri trova il modo di rendersi utile.

ARRIGONI 7,5 In gara-5 contro Omegna aveva dato prova di essere tornato lui, e anche nel primo atto della semifinale conferma questa sensazione: è il solito sapiente gladiatore, tiene su gli Herons con giocate importanti nel pitturato avversario, mentre concede stranamente qualcosa sotto il proprio di canestro.

SGOBBA 5,5 Parte con il piede sbagliato nella serie il lungo di Massa e Cozzile. Non riesce mai ad accendersi e anche da dietro l’arco è stranamente innocuo. Barsotti capisce che non è serata e lo richiama in panchina quando al termine del match mancano ancora 7 minuti: senza il 33 gli Herons per poco non la ribaltano.

BENITES 6,5 Viaggia a sprazzi come spesso gli capita, combatte anche con un piccolo fastidio al ginocchio dopo una botta subita ma questo non gli impedisce di lasciare il segno quando la contesa entra nel vivo (altro suo marchio di fabbrica): dà il là al tentativo di rimonta.

KUPSTAS 4,5 È decisivo in negativo nella parziale sliding door della partita: ad inizio quarto periodo Treviglio allunga prima sul +5 sfruttando un pallone non controllato dal lituano a rimbalzo, poi a +8 sul ribaltamento di fronte dopo un suo tiro aperto sbagliato. Sparacchia da dietro l’arco.

PAESANO 5 Nella serata in cui dà forfait un cliente scomodissimo come Marcius ci si aspettava qualcosina in più da uno come lui: 3 punti e 4 rimbalzi in 15 minuti sono un bottino alquanto scarno.

GIANNOZZI SV

BARSOTTI 6 Qualche errore difensivo da matita blu nei primi 20 minuti e la mancanza di cinismo una volta riequilibrato il punteggio consegnano gara-1 a Treviglio. Peccato, perché il colpaccio era possibile.

Filippo Palazzoni