Herons vincono gara-4: Chiera decisivo, Arrigoni e Benites in difficoltà

BENITES 6 Partenza da incubo, con Vecchiola che gli passa da tutte le parti. Poi ci sono i falli spesi male e tanti minuti in panchina. Rispolverato nel finale dove strappa la sufficienza per la buona gestione e un assist a Natali.

CHIERA 9 Fa pentole e coperchi, bambini con i baffi, decidete voi la frase più scontata da mettere addosso al ’Puntero’. Primo tempo favoloso, poi la fatica, ma riemerge nel finale con giocate da campione. La vince lui con il libero a tre secondi dalla fine. Giusto così.

NATALI 6,5 Mette in campo tutto quello che ha, anche in difesa dove soffre la fisicità di Alibegovic. Un paio di ottime cose in attacco quando più contava.

SGOBBA 5 Non entra mai in partita, né segnando dalla lunga, né incidendo nel pitturato. Serve che faccia di più in gara-5 per agganciare la finale. Ne ha le capacità e, con le assenze di Trapani e Mastrangelo, l’attacco Herons non può davvero fare a meno delle sue capacità realizzative.

ARRIGONI 6,5 Spende falli sciocchi e in più si fa prendere dal nevosismo con proteste che portano al tecnico del quarto fallo. Lungamente in panchina, Barsotti lo scongela nel finale infuocato e lui risponde presente con due canestri importantissimi. Da leader vero quale è.

PAESANO 7,5 I falli di Arrigoni lo chiamano rapidamente in campo. Nel primo tempo sbanda in difesa e non incide in attacco, dove non fa mai canestro. La ripresa? Tutto l’opposto. Ombrello difensivo e soprattutto un fattore in attacco, dove trova otto punti consecutivi in un momento delicatissimo di gara-4, con Benites e Arrigoni in panchina con quattro falli. Il primo, vero segnale di presenza nella serie. Quando più serviva, giocando anche sopra un problema alla caviglia destra.

KUPSTAS 7,5 Vedi Paesano. A volta sembra un po’ imbrigliato dal basket di Barsotti, al quale si è adattato con grande spirito di sacrificio. Dentro però sembra avere un fuoco da attaccante vero, che sa prenersi responsabilità e segnare canestri pesanti come accaduto in questa gara-4. ’Kup’ ha risposto presente nel momento topico della stagione.

DELL’UOMO 6,5 Da specialista difensivo, da rimbalzista, da guardia, da playmaker aggiunto, come sempre dove lo metti sta, dando sempre il massimo. Pulito dal nervosismo di gara-3, si conferma mister utilità.

BARSOTTI 7,5 Questi Herons non muoiono proprio mai. Dopo le sberle prese in gara-3, la sua squadra riemerge con una gara-4 tutta cuore. Con Benites e Arrigoni carichi di falli, sa gestire bene la difesa. Ora sotto con la ’bella’. Sognare la finale non costa nulla.

