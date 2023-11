Hervey perde la testa. Atkins delude ancora

Bryante WEBER (25 minuti, 24 da 2, 6 rimbalzi, 4 perse, 1 recuperata, 5 assist, 4 punti) Apre con una schiacciata che esalta il pubblico, ma Tortona gli prende ben presto le misure. Fatica, ma è tra i biancorossi più intensi, seppur con poca efficacia. Voto 5.5

Kevin HERVEY (12 minuti, 24 da 2, 13 da 3, 33 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 1 assist, 1 stoppata, 7 punti) Gara condizionata dai falli e dal nervosismo. Non riesce a entrare con la testa sul match e dopo un fallo subito da Thomas perde la testa nella reazione e finisce per farsi espellere. Voto 4

Langston GALLOWAY (32 minuti, 26 da 2, 413 da 3, 67 ai liberi,1 recuperata, 1 assist, 22 punti) Si impegna, però non brilla. Cerca di tenere a galla l’attacco biancorosso ma ha le polveri bagnate (619 complessivo al tiro) buona parte del bottino lo mette in cascina quando la gara è chiusa, ma resta sul pezzo fino alla fine. Voto 6

Mouhamed FAYE (23 minuti, 25 da 2, 5 rimbalzi, 3 stoppate, 2 perse, 1 recuperata, 4 punti) La situazione falli di Atkins lo costringe a fare reparto, di fatto, da solo. Si disimpegna egregiamente proteggendo il ferro, difendendo meglio di altri e toccando ogni pallone che gira in area, qualche volta prendendolo. Prestazione positiva. Voto 6.5

Jamar SMITH (20 minuti, 34 da 2, 26 da 3, 34 ai liberi, 3 perse, 1 recuperata, 1 assist, 15 punti) Impattante nei primi due quarti, inconsistente nei successivi. Ci voleva uno Smith con ben altro smalto. Voto 5.5 Lorenzo UGLIETTI (12 minuti, 22 da 2, 22 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 1 assist, 6 punti) Fa quello che deve fare. Il voto è parametrato a ciò che gli è richiesto. Voto 6

Darion ATKINS (13 minuti, 24 da 2, 22 ai liberi, 1 rimbalzo, 2 stoppate, 1 persa, 1 assist, 6 punti) Dopo otto giornate si può dire: è il giocatore biancorosso che, rispetto alle attese e alle richieste tecniche, finisce dietro la lavagna. E’ condizionato dalla situazione falli ma, quando è in campo, raramente dà l’impressione di poter competere col reparto lunghi avversario. Voto 5

Michele VITALI (30 minuti, 12 da 2, 15 da 3, 12 ai liberi, 9 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 5 assist, 6 punti) Ci prova, tantissimo, con risultati alterni. In difesa cerca di contenere lo strapotere fisico ospite, col consueto coraggio. In attacco si prende iniziative, non premiate, e suggerisce alternative quando il gioco si inceppa. Voto 6 Sasha GRANT (20 minuti, 13 da 2, 12 da 3, 4 rimbalzi, 5 punti) Concreto e solido per due quarti, inizia il terzo con la mente svagata e Priftis giustamente lo panchina. Al ritorno in campo mostra che le sue doti di equilibratore sono preziose per l’Unahotels, sui due lati del campo. Voto 6

Matteo CHILLO (13 minuti, 11 da 2, 2 rimbalzi, 1 persa, 2 punti) In una serata in cui Atkins è fuori fase e Faye non può fare pentole e coperchi, onestamente ci aspettavamo un apporto maggiore, anche in termini di intensità. Voto 5

Gabriele Gallo