Hockey Bondeno in campo coi giovanissimi

Con la prima squadra in attesa dell’inizio del campionato Indoor, che vedrà i ragazzi di mister Pritoni impegnati nella difesa del titolo di Campioni d’Italia conquistato appena nove mesi fa, sono le giovanili a prendersi la scena di una bella domenica di novembre. Sul campo Giatti di Bondeno sono scese in campo le formazioni Under 8-10-12, mentre a Riva del Garda mister Ghisellini ha schierato la sua Under14 nell’ultimo impegno outdoor. A Bondeno, in una bellissima giornata di sole e di festa, tantissimi piccoli atleti provenienti da tutto Emilia, Veneto, Trentino e Lombardia hanno dato vita a tante partite, condite da divertimento, risate e il giusto sano agonismo. Ancora una volta a prendere la scena è stata la Under10, con il primo posto di giornata. Bene anche le Under 8 e 12, ed in generale tutta la giornata. Un ringraziamento speciale a tutti i genitori, sempre attenti, propositivi e pronti per un aiuto fondamentale in queste giornate.