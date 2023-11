Hockey pista. Il Roller gioca per la vetta solitaria. La Bdl Correggio impegnata a Seregno

E’ ancora in trasferta, anche se molto più comoda, il Roller Scandiano dopo l’ottima vittoria sul parquet dell’Azzurra Novara. Gioca oggi alle 18 al PalaRoller di Montale Rangone, casa del Modena, prima in classifica nel girone di Coppa Italia alla pari con i rossoblù del presidente Germini. Modena è una delle favorite al passaggio di turno e poi anche nel prossimo campionato, avendo allestito una squadra molto competitiva in cui spiccano ben tre ex rossoblù: Peter Ehimi, Diego e Mattia Vaccari. Il team di Scutece (pure lui è un ex) si è rinforzato anche con Tudela e Bozzetto. Mister Alessandro Cupisti ha convocato i portieri Matteo Vecchi e Jacopo Raveggi e gli esterni Lorenzo Barbieri, Alex Rocha, Nicolò Busani, Ernest Cinquini, Filippo Fontanesi, Gioele Ganassi, Riccardo Busani e Tommaso Montecroci. Per la quasi totalità della prima squadra (non ci sarà il solo Rocha), lo Scandiano inizierà poi domani alle 18 la prima fase regionale del campionato italiano under 23 contro l’Hockey Pico.

Ma domani, sempre nella coppa di A2, sarà di scena anche la Bdl Correggio: gioca a Seregno alle 18, per dare continuità proprio alla clamorosa vittoria ottenuta lo scorso week end contro il Modena. In classifica, Scandiano e Modena a 6 punti, Seregno e Novara 4, Correggio 3, ma è solo il quarto turno e tutto può succedere. Fermo, invece, il campionato femminile di Serie A ed anche tutte le gare di Coppa Italia di Serie B.

c.l.