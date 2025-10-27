I biancorossi: Livorno passa al PalaRuggi. Non bastano le magie di Sanguinetti

Andrea Costa

65

Pielle Livorno

67

UP ANDREA COSTA : Kupstas 14, Chessari 5, Tamani 3, Moffa 5, Filippini ne, Gozo 3, Raucci 6, Sanguinetti 19, Gatto 5, Thioune 5. All. Dalmonte.

VERODOL PIELLE LIVORNO: Ebeling 7, Kouassi, Mennella 3, Alibegovic 2, Leonzio 16, Venucci 2, Gabrovsek 17, Bonacini 3, Klyuchnyk 6, Virant ne, Lucarelli 11. All. Turchetto.

Arbitri: Andretta, Corrias, Colussi.

Note: parziali 22-22; 40-37; 53-48. Tiri da due: Andrea Costa 14/33; Livorno 15/34. Tiri da tre: 9/30; 8/31. Tiri liberi: 10/15; 13/19. Rimbalzi: 42; 44.

Una rimonta stoppata sul più bello per un’Andrea Costa che sfiora l’impresa contro la Pielle Livorno, vittoriosa al Ruggi soltanto nei secondi finali. Sotto di 9 a 3’ dalla fine, l’Up impatta la gara con le triple di Sanguinetti e Chessari ma è punita nei secondi finali d Venucci che ferma a tre la striscia di vittorie consecutive dell’Andrea Costa.

Dopo il minuto di silenzio in memoria di Raffaelle Marianella (l’autista del pullman di Pistoia ucciso da un lancio di sassi) la gara si infiamma sul parquet per l’alta intensità messa in campo sia dai biancorossi, subito a provare la zona dietro, che dai livornesi. L’area diventa terreno di battaglia, ma è sulle triple di Kupstas che l’Up trova maggior gloria, anche se il 20-14 all’8’ viene presto rintuzzato dagli ospiti, superiori a rimbalzo. Moffa e Sanguinetti rilanciano il vantaggio di Imola (30-26 al 13’), replica Lucarelli, ma Kupstas e il capitano imolese sfruttano la meglio gli spazi creati da Thioune vicino al ferro, senza però riuscire a scrollarsi di dosso una Pielle capace di sfruttare al meglio la maggiore fisicità.

Polveri bagnate dopo la pausa per l’Up, imbrigliata dalla zona di Livorno che ribalta con un 9-2 firmato Gabrovski per il 42-46 al 25’. Il time-out di Dalmonte e i cambi giovano a Imola che trova in Chessari e Raucci la svolta. Dietro la ritrovata voglia difensiva fa il resto, con un paio di recuperi che tolgono efficacia alla formazione di Turchetto. Imola sale a +5 sul finire del terzo quarto, ma nell’ultimo la Pielle risale e con due magie di Leonzio rimette la freccia (54-57 al 33’). Si riscaldano gli animi sotto canestro, dopo il quarto fallo a Gatto e uno mancato in favore di Thioune che portano al tecnico a Dalmonte per proteste, ma restano le difficoltà imolesi a trovare il canestro se non dalla lunetta (e neppure con buona mano), così sul 56-65 al 37’ il coach imolese ci parla su.

La scossa la dà Sanguinetti che infila due triple, una più difficile dell’altra (62-65 a 1’20’’ dalla fine). Bonacini e Alibegovic non la chiudono, Chessari pareggia con 16’’, ma la rimonta si spegne sul fallo di Raucci su Venucci a 3’’ dalla fine, e due liberi su tre danno la vittoria ai labronici.