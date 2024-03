I Blacks alla volata finale

Sarà Chieti una delle tappe cruciali dei Blacks nella corsa ai playoff. I faentini, rinfrancati dal successo casalingo con San Severo, si presenteranno domenica in Abruzzo con l’obiettivo di conquistare due punti pesanti e con la possibilità concreta di tagliare fuori dalla volata finale proprio i teatini. I Raggisolaris hanno infatti un punto di vantaggio su Chieti (penalizzata di un punto a campionato in corso per un lodo relativo alla scorsa stagione) e con un successo si porterebbero avanti di due vittorie, un buon margine di vantaggio anche se mancano ancora sei giornate. Dando per scontato che Ruvo di Puglia, Roseto, San Vendemiano e Fabriano hanno già un posto certo nei playoff, ne restano quattro da assegnare e le pretendenti sono San Severo (30 punti), Faenza, Mestre e Andrea Costa Imola (tutte a quota 28) e Chieti (27). Ogni gara sarà decisiva e probabilmente la quota playoff potrebbe essere di 36 punti, ma viste le tante squadre in corsa potrebbero volercene anche 38. Non avendo lo scontro favorevole con San Severo e Mestre, i Blacks non possono far altro che vincere sfruttando le quattro gare al PalaCattani (Jesi, Bisceglie, Roseto e Ravenna) per evitare di giocarsi tutto o quasi nella penultima giornata a Imola. L’altra sfida sarà sul difficile campo della capolista Ruvo di Puglia, dove i Raggisolaris hanno comunque un’ottima tradizione. I Blacks possono quindi oscillare dal quinto (difficile ma matematicamente possibile) al decimo posto e dunque tutto potrà accadere nell’ultimo mese e mezzo di campionato. In questo scenario la gara di Chieti diventa fondamentale pur se non decisiva. Il campo abruzzese è diventato nelle ultime settimane più espugnabile rispetto a qualche mese fa, con la squadra che sta mostrando una leggera flessione, ma non deve essere sottovalutata.

I problemi economici che hanno portato alla partenza di Tiberti, Rodriguez Suppi e Del Testa e all’arrivo dell’estone Lips e di Nwokoye e la penalizzazione di un punto, sono stati ben metabolizzati dal gruppo, tanto che Chieti si ritrova da domenica scorsa, dopo il ko a Fabriano, fuori dai playoff dopo esserci stata per molti mesi consecutivi. I Blacks dovranno quindi sfoggiare la loro miglior versione, vista per lunghi tratti a San Vendemiano e per 35’ con San Severo, potendo riavere anche Vico, assente domenica scorsa per un problema alla schiena, e pienamente recuperato. Fondamentale sarà la difesa su Lips, miglior realizzatore e rimbalzista dei suoi, e la lotta sotto canestro con Paesano e Cena, ma sono davvero tante le chiavi del match, visti i molti giocatori d’esperienza in entrambi i roster.

Luca Del Favero