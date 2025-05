I Blacks cercano riscatto in gara 2 dei playoff contro Roseto

Il bello dei playoff e che in ogni partita si riparte da zero, anche se ovviamente il -39 incassato in gara 1 a Roseto, non lascia presagire segnali positivi per i Blacks. I faentini saranno di scena già stasera per la seconda sfida che si giocherà ancora in Abruzzo alle 20.45, ben sapendo che dovranno dare il massimo e anche di più per tenere testa ad una squadra davvero forte e destinata alla promozione in A2.

L’importante sarà essere sereni e tranquilli, cercando continuità per quaranta minuti, visto che comunque domenica il match è stato in equilibrio per oltre due quarti.

"Ripartiamo dalle cose buone che abbiamo fatto domenica – spiega coach Luigi Garelli – e mi riferisco ai primi 25’ dove siamo rimasti in scia a Roseto. Poi è arrivato il loro break che ha confermato quanto siano una squadra di qualità e in salute. Possiamo sicuramente fare meglio per cercare di rimanere aggrappati alla partita per più tempo: l’idea è che una squadra così forte potrebbe avere più pressione di noi se si riuscisse ad arrivare agli ultimi minuti con un punteggio ancora in bilico, ma non sarà semplice farlo, perché, come si è visto, le individualità possono fare la differenza in qualsiasi momento".

Fondamentale è stata anche la differenza di fisicità come dimostra il 42-28 a rimbalzo e di condizione atletica, con Faenza che sta pagando gli sforzi fatti a gennaio e a febbraio per sopperire ai tanti infortuni "Purtroppo siamo arrivati ai playoff con un percorso molto complicato attraverso i play in e con un girone di ritorno difficile: cercheremo di provare a fare meglio già da gara 2 sapendo che il compito sarà molto difficile".

Gara 3 si giocherà venerdì al PalaCattani alle 20.30 e da oggi partirà la prevendita i sede e al Campus. I biglietti si possono acquistare anche su LiveTicket e il giorno della partita, per disposizioni della Questura, non saranno aperte le biglietterie. Tutte le informazioni e i prezzi sono pubblicati nel sito e nei social dei Raggisolaris.

Luca Del Favero