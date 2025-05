I Blacks pronti per i playoff: sfida contro Roseto in arrivo

E adesso che sono in ballo, i Blacks vogliono ballare. La strada per raggiungere i playoff è stata lunga e tortuosa, ma la vittoria nel play in con Casale Monferrato ha mostrato che la squadra si è tolta di dosso le scorie dell’ultimo mese dove aveva sempre perso. Serenità, buone giocate e attenzione sono state le armi mostrate che saranno utilizzate anche da domenica nel quarto di finale contro Roseto, senza dubbio la formazione più forte di tutta la B. Gli abruzzesi sono una vera e propria corazzata, ma i Raggisolaris avranno il vantaggio di scendere in campo con la massima tranquillità e già altre volte nei playoff con Libertas Livorno e Rimini (entrambe favorite e poi promosse) sono usciti a testa alta e addirittura hanno eliminato Ruvo di Puglia. La serie playoff partirà domenica sera da Roseto, stesso campo su cui si giocherà martedì gara 2, poi ci si sposterà a Faenza. Venerdì 16 ci sarà gara 3 al PalaCattani e domenica 18 l’eventuale gara 4 sempre in Romagna. La decisiva quinta sfida è in calendario mercoledì 21 a Roseto (tutti gli orari sono definire).

"Speravamo di raggiungere i playoff senza dover giocare una partita aggiuntiva – spiega il playmaker Alberto Fragonara autore di 24 punti con un 6/11 da tre punti contro Casale Monferrato – ma l’importante era ottenerli. Nell’ultimo mese si è sentita la stanchezza accumulata nel periodo in cui abbiamo avuto tanti infortuni e le quattro sconfitte consecutive ci avevano un po’ demoralizzato, ma abbiamo reagito e ci siamo ritrovati. Ora ci prepariamo per la serie con Roseto che sarà difficilissima e si giocherà in un palasport caldo: come sempre ci proveremo". In effetti la sfortuna è stata una costante nella stagione dei Blacks, senza ovviamente togliere colpe alla squadra che non sempre ha brillato, e tra le note positive di mercoledì c’è stato il ritorno di Tartaglia, rottosi il legamento crociato a novembre in una gara di Under 19 Eccellenza. Lo stesso infortunio subito da Naccari e se aggiungiamo i problemi fisici che hanno fatto concludere in anticipo la stagione a Ndiaye e quelli di Poletti, Cavallero e Magagnoli, di sicuro la Fortuna non è stata amica dei Blacks.

"Abbiamo raggiunto l’obiettivo che volevamo – spiega l’allenatore Luigi Garelli – anche se siamo dovuti passare dalla lotteria dei play in e ci sono volute trentanove partite. Per tutto quello che abbiamo passato, e mi riferisco anche all’Under 19 Eccellenza, i ragazzi se lo sono meritati. Sapevamo di avere un roster corto e che questa situazione sarebbe potuta accadere e abbiamo avuto il merito di aver sempre reagito bene anche nei momenti più difficili quando la stanchezza si è fatta sentire. I ragazzi si sono conquistati la possibilità di giocare almeno tre partite contro Roseto, che ha impressionato per la sua forza: non avremo pressione e sarà stimolante come lo sono tutte le sfide contro avversarie forti". Il tabellone playoff dei Blacks: Roseto – Faenza; Capo d’Orlando – Virtus Roma: Gema Montecatini – Mestre; Legnano – Luiss Roma.

l.d.f.