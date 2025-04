I Blacks superano Casale Monferrato e conquistano l'ottavo posto nei playoff

Per fortuna domani terminerà ‘l’orribile’ mese di aprile dei Blacks, dove non hanno mai vinto nelle quattro gare disputate. I quattro ko hanno avuto copioni e recriminazioni differenti, ma domenica a Casale Monferrato si è vista una importante reazione dal lato mentale che ha confermato i passi avanti mostrati già con Mestre e che lasciano ben sperare in vista della sfida da dentro o fuori di mercoledì 7 maggio al PalaCattani (ore 20.30). Certo, i Raggisolaris hanno ancora le scorie dovute ai due mesi di assoluta emergenza dove hanno dovuto convivere con tanti infortuni pesanti e dove i ‘superstiti’ hanno dovuto dare più energie del dovuto risentendo ora della fatica, ma nonostante questa pecca, che forse si trascinerà fino alla fine, la squadra ha mostrato di essere viva ed è il segnale più importante.

Spesso la testa conta più delle gambe e a Casale Monferrato infatti i Blacks hanno raggiunto l’obiettivo dell’ottavo posto volendolo a tutti i costi, riuscendo a gestire il vantaggio di sette punti dell’andata mantenendo così il doppio confronto a favore. Questa ‘non sconfitta’ permetterà di avere un solo turno play in contro la vincente di Casale Monferrato – Lumezzane.

È chiaro che in una gara secca potrà accadere di tutto e bisognerà compiere un altro passo avanti soprattutto dal lato offensivo perché con un 3/18 da tre punti non si può pensare di giocarsi gare di grande intensità, ma la strada è quella giusta. "Volevamo evitare il primo turno play in che avrebbe aggiunto maggiore dispendio di energie – spiega il vice allenatore Matteo Pio – e abbiamo centrato l’obiettivo. È stata una partita dura simile a quelle dei playoff perché ci sono stati agonismo e fisicità. Siamo stati bravi a rimanere in partita nei momenti di difficoltà per gestire poi bene gli ultimi possessi e abbiamo sempre mantenuto lucidità, mostrando importanti energie mentali. Dispiace ovviamente aver perso, ma questa sconfitta ha un sapore diverso, perché volevamo il migliore posizionamento e abbiamo pensato a mantenere i sette punti di vantaggio più che alla vittoria. Ora lavoriamo per farci trovare pronti alle prossime partite dove occorrerà soltanto vincere". Chi vincerà il play con i Blacks troverà nei quarti di finale Roseto, prima classificata del girone B, e in quella parte di tabellone c’è anche la sfida tra Capo d’Orlando e Virtus Roma. Gli altri due quarti sono Gema Montecatini – Mestre e Legnano contro la qualificata del play in che vedrà impegnate Luiss Roma, Chiusi e Sant’Antimo.

l.d.f.