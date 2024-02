I coach Capobianco e Remondino a casa Virtus. Lasi: "Siamo orgogliosi di averli qui con noi"

"Siamo molto orgogliosi di essere riusciti a portare due allenatori di questo calibro a Siena. Penso sia stata una grande cosa sia per i giocatori che per i nostri allenatori. È un doppio piacere poi, per me, ospitare due amici con cui ho condiviso tanto. Credo ci abbiano lasciato tante piccole perle, sia a livello tecnico che umano". È stato questo il commento del coach della Virtus Maurizio Lasi alla serie di allenamenti, condotti sul parquet del PalaPerucatti, dai coach Andrea Capobianco, capo-allenatore della Nazionale italiana femminile, e Marco Ramondino, ex guida tecnica della nazionale sperimentale. Svolto anche un summit tecnico con gli allenatori – delle giovanili e della prima squadra, sia del maschile che del femminile – di casa Virtus. "C’è stata una bellissima atmosfera – ha detto coach Capobianco -. Ho visto tanto entusiasmo, non solo tra i ragazzi ma anche in società e nelle famiglie. Si è respirata un’aria positiva, fondamentale per guardare con fiducia a ciò che si fa in campo. La pallacanestro è bella sia al maschile che al femminile – ha proseguito Capobianco -. Bisogna fare degli atleti e delle atlete la parte più importante del gioco, rendendoli/e autonomi/e per giocare un basket bello e affascinante. In Italia, il settore giovanile è molto migliore di quello che si possa credere – ha concluso Andrea Capobianco -, dobbiamo semmai colmare un gap nella fascia di età 18-23 e lavorare per far maturare i giocatori in strutture che possano permettere loro di crescere, sia dal punto di vista sportivo che umano". Ha fatto una riflessione sulle giovanili italiane anche coach Marco Ramondino, allenatore dell’anno in Serie A nel 2023 quando guidava Derthona. "Si sta perdendo tanto a livello di integrazione tra senior e giovanili – ha sottolineato Ramondino -. Si stanno creando due mondi diversi e dobbiamo assolutamente fronteggiare questo aspetto. I ragazzi devono essere messi al centro: abbiamo la fortuna di poterli allenare e formare nel miglior modo possibile per avere una carriera poi a qualsiasi livello. Essere ospiti in un club con tanta storia come la Virtus e avere la presenza qui di un formatore come Maurizio Lasi credo rappresenti un segnale importante di come vengono fatte le cose – ha proseguito caoch Ramondino –. Da parte nostra possiamo portare qualcosa dal punto di vista dell’esperienza. La speranza è di riuscire a trasmettere qualche spunto di riflessione – ha concluso –, al di là degli aspetti tecnici del lavoro su questi ragazzi". AF