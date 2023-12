I dati della lnp. I risultati non arrivano, ma il tifo è da serie A. Biancorossi terzi per abbonamenti e incassi

C’è una classifica in cui Rbr, invece di stare in fondo, è nei primi posti. È quella relativa agli spettatori, con la Lega che ha diramato dati estremamente lusinghieri per i biancorossi. Non è una sorpresa, con gli abbonamenti al record assoluto e un Flaminio praticamente sempre vicino al sold-out. Rbr è terza per crescita degli spettatori col +24% ed è quinta per presenze medie con 2927. Per gli incassi, Riviera Banca è al terzo posto con 34.561 euro. "Si tratta di un grande risultato – dice il direttore sportivo Davide Turci - che vogliamo condividere con tutto il nostro mondo, dati che ci riempiono di orgoglio e al contempo di responsabilità". In generale tutto il movimento di serie A2, targato Lega Nazionale Pallacanestro, mostra una crescita globale.