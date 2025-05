I Dragons dominano Pino Firenze e volano in semifinale

Dragons

67

Pino Firenze

38

DRAGONS: Manfredini 8, Marini 9, Iardella 9, Magni 13, Berni 9, Rosati, Smecca 6, Salvadori 7, Torrini 2, Tommaso Pacini 4, Settesoldi. Coach: Banchelli.

PINO FIRENZE: Minnucci, Santin 6, Marotta, Raggini, Balestra, Forzieri 13, Carlotti 1, Dionisi 2, Capecchi, Calamassi, Andrea Pacini, Lonati 6. Coach: Miniati.

La bella è dei Dragons. La squadra di coach Banchelli vince con autorità gara-3 dei quarti contro Pino Firenze e vola in semifinale dove troverà un’altra squadra del capoluogo regionale: la Sancat. Partita da incorniciare per i pratesi, che sfatano il tabù delle Toscanini nel migliore dei modi. Impeccabili in difesa, puntuali in attacco. Contro un Pino ai minimi termini non c’è stato confronto, come dice lo stesso punteggio finale: 67-38. Decisivo nello sviluppo della gara il secondo quarto, in cui i Dragons hanno preso il largo senza farsi poi più riavvicinare. La cronaca. Solito inizio equilibrato, con Berni che piazza la prima tripla al 4’, seguito da Manfredini 90 secondi dopo (10-8). Salvadori rileva Marini e Berni piazza la seconda tripla (17-11). Magni segna da sotto (19-12) e i Dragons provano a scappare a fine quarto. Si torna sul parquet per il secondo quarto ed appena Prato torna a segnare, Pino va pesantemente sotto (24-14 al 13’20’’). Marini in jump griffa il 26-14 e con un 2/2 dalla lunetta porta Prato sul 30-16. In attacco, i fiorentini non trovano spazi: Iardella parte in contropiede e permette a Magni dalla sua mattonella di doppiare i fiorentini (32-16 al 15’19’’). I Dragons vanno all’intervallo lungo sul 39-20. Al rientro in campo Prato va sul 44-22 e Magni chiude sul 53-28. Si riprende per l’ultimo quarto con Smecca e Salvadori che tengono a distanza Pino (63-34).

Il finale è un tripudio con tutti i tifosi pratesi in piedi ad applaudire una prestazione esaltante da parte della loro squadra. Peccato che fossero solo in un centinaio per i soliti limiti dell’impianto: il basket pratese, lo diciamo ancora una volta, merita di più. Prima del via, la consegna da parte del dirigente Fabrizio Massai del ricavato di Dragons-Union di qualche settimana fa a Monica Bigagli della Forza di Gio. Domenica 11, dunque, gara-1 delle semifinali alle Toscanini contro Sancat Firenze, che alla bella dei quarti ha eliminato Valdisieve.

Nell’altra semifinale l’Agliana, che ha eliminato in due gare l’Union Basket Prato, se la vedrà a sorpresa con San Vincenzo che alla bella ha avuto la meglio su Montevarchi che aveva vinto nettamente la regular season.

Massimiliano Martini