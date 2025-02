I Dragons in gran spolvero. Battuta anche Pontedera

Continua il momento magico dei Dragons Prato, vincenti anche sul campo della Juve Pontedera per 72-66. Ma quella di sabato sera è stata tutt’altro che una partita facile per coach Pinelli ed i suoi, costretti ad inseguire gli avversari nei primi tre quarti di gioco.

Decisiva in positivo l’ultima frazione in cui i pratesi hanno saputo tirare fuori il meglio conquistando la quinta vittoria consecutiva (tre in campionato e due in Coppa) di questo ottimo 2025 e mantenendo il secondo posto nella classifica della serie C, con sei lunghezze di ritardo dal Fides Montevarchi a sua volta vincente (96-84) sul San Vincenzo in questa terza giornata di ritorno.

Il tabellino dei Dragons: Manfredini 19, Marini 2, Iardella 12, Banchelli, Staino 6, Berni 4, Smecca 0, Salvadori 11, Torrini, Bruni 11, Pacini 7, Settesoldi. I parziali: 22-14, 38-37, 52-53, 66-72.

"Vittoria importante – è stato il commento di coach Marco Pinelli a fine partita – contro una Juve combattiva. È un grande successo per noi. Entrambe le squadre sono state toste, hanno corso e lottato molto. Alla fine abbiamo ottenuto i rimbalzi decisivi che ci hanno spinto verso il vantaggio giusto. Abbiamo giocato in modo molto più intelligente nei momenti decisivi. Forse questa partita non è stata giocata con grande lucidità in alcuni momenti per noi, ma abbiamo prodotto uno sforzo fisico importante".

Massimiliano Martini