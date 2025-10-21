I due volti di una Forlì in difficoltà. Stupisce Pinza, delude Aradori

Ci sono state luci e ombre, note positive e note purtroppo negative nella sconfitta dell’Unieuro in casa contro Scafati. Nelle sconfitte contro Rieti e Cividale non si erano certo visti cinque uomini in doppia cifra né il vantaggio per gran parte del match. Ma a parte questo, l’indicazione che fa più sperare l’ha data il forlivese Tommaso Pinza, che ha sfruttato l’assenza di capitan Riccardo Tavernelli.

Prima di uscire al 34’, il play-guardia nato il 10 maggio 2006 era stato fra i migliori dei romagnoli. Suo il plus-minus più alto fra i biancorossi (il punteggio parziale durante il suo utilizzo); ha chiuso, come Pepe, con 11 di valutazione, terzo dato della squadra dopo i 24 di Allen e i 18 di Harper. Ha segnato 4 punti nel secondo quarto con giocate di pura energia, poi a fine terzo quarto, con Scafati a +6 sul 56-62, prima ha realizzato il canestro che ha chiuso la terza frazione, poi ha mandato a bersaglio anche i primi quattro punti forlivesi del quarto periodo per il pareggio a quota 62.

Quando si è fatto male ed è uscito, è stato evidente come la squadra, in quel momento, ne abbia risentito. Cadendo di faccia si è procurato un taglio al labbro molto doloroso e sanguinante (una lastra, però, ha scongiurato problemi). Difficile rivederlo con i compagni alla ripresa degli allenamenti, la speranza è quella di recuperarlo per la trasferta di sabato a Brindisi. Fino a questo momento, il ragazzo del 2006 sta segnando 4 punti di media in 12’ tirando con il 72% da due, il 33% da tre e 2/7 ai liberi. Ne aveva conquistati altri due, ma non ha potuto tirarli a causa dell’infortunio.

La nota negativa invece purtroppo ha ancora lo stesso nome e cognome: Pietro Aradori. Il più grosso punto interrogativo di questa Unieuro. Ha tutto il tempo di rifarsi, ma queste sue prime sei gare sono state deludenti, come ha ammesso lo stesso coach Martino. Si attesta sui 7.3 punti e 2.5 rimbalzi di media in 21’ con il 47% da due, il 29% da tre ed il 75% dalla lunetta. Se escludiamo i 19 punti in 28’ nella sconfitta di Cento, le sue cifre sono pessime: scendono a 5 punti e 1.8 rimbalzi di media in 20’ con il 40% da due, il 16.6% da tre e il 70% dalla lunetta. Poco meglio di Pinza, con un minutaggio e un pedigree ben superiore.

Complessivamente, le cifre di Aradori sono simili a quelle tenute l’anno passato da Daniele Cinciarini, di cui ha preso il posto: è il confronto fra un quasi 37enne (li compie il martedì 9 dicembre) e un 41enne. Contro Scafati, in poco meno di 14’, l’ex azzurro ha tirato due volte, ha subito tre falli e perso un pallone. Eppure negli scorsi playoff, non dieci anni fa, ha chiuso con 15 punti di media in 26’ con il 43% da due, il 41% da tre e percorso netto dalla lunetta. In stagione regolare alla Fortitudo aveva prodotto 11.6 punti di media in poco meno di 22’ con il 53% da due, il 39% da tre e l’81% dalla lunetta. Ora non incide in difesa ma non segna nemmeno in attacco.

Deve ritrovarsi, ma anche la squadra deve aiutare Aradori cercandolo sugli scarichi e non mettendolo in situazioni di isolamento in cui è costretto a battere l’uomo con un primo passo che inevitabilmente non può essere più quello di qualche anno fa.

Stefano Benzoni