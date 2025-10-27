I gialloneri: Jesi non fa sconti. Quinta sconfitta consecutiva: la più brutta

JESI 86VIRTUS IMOLA 63

GENERAL CONTRACTOR JESI: Di Pizzo 20, Piccone 16, Tamiozzo, Maglietti 15, Santiago, Arrigoni 15, Palsson 10, Maggioli, Nicoli 10, Del Sole, Toniato ne. All. Ghizzinardi.

VIRTUS IMOLA: Baldi 2, Castellino 14, Mazzoni 12, Errede 6, Kucan 11, Tambwe 2, Melchiorri 8, Santandrea, Metsla, Sanviti, Pollini 2, Boev 6. All. Galetti.

Note: parziali 28-7, 48-15, 75-41. Tiri da due: Jesi 20/35; Virtus 16/33. Tiri da tre: 10/28; 6/22. Tiri liberi: 16/20; 13/17. Rimbalzi: 42; 26.

JESI (Ancona)Prestazione agghiacciante della Virtus. La quinta sconfitta consecutiva è probabilmente, la peggiore. E non tragga in inganno il punteggio finale, perché se Jesi non si fosse fermata il divario avrebbe potuto essere quasi da record. Del resto al 28’ i padroni di casa conducevano 71-35, senza trovare nessuna resistenza dagli ospiti, in versione gita premio al PalaTriccoli tra lo stupore generale, anche perché finora la General Contractor aveva fatica tantissimo in attacco. Ma la Virtus da questo punto di vista è un toccasana per gli attacchi, ma soprattutto per i lunghi, come testimoniano i 20 punti di Di Pizzo, che forse non segnava così dai tempi delle giovanili. La cronaca è inesistente, come la Virtus, che dopo il vantaggio iniziale (0-3) lascia il campo a Jesi e viene spazzata via, nulla in difesa dove sembra che i giocatori si siano appena conosciuti tanta è la scarsa comunicazione, e sconclusionata in attacco. Non aiuta il quintetto iniziale, con il debuttante Castellino schierato assieme a un Metsla nuovamente fuori partita, assieme a Kucan, Errede, e a un Boev a tratti irritante. Risultato: parziale di 28-4 e titoli di coda dopo 10’. Gli altri trenta minuti servono solo a fissare il punteggio, niente di più, e di quella squadra che in precampionato, in questo stesso palasport, se la giocava alla pari non c’è più traccia. Il motivo? L’unica speranza è che si sia pensato solo alla sfida di mercoledì al Ruggi contro Loreto. Ossia che Galetti abbia preservato alcuni giocatori – Baldi e Pollini in primis – e che la risposta della squadra sia stata quella di alzare bandiera bianca troppo in fretta. Contro Loreto, abbordabile ma reduce da due buone prestazioni, la Virtus si giocherà una grossa fetta delle chance salvezza, ma per farlo dovrà praticare una trasformazione degna del miglior Arturo Brachetti.

Le altre gare: Pesaro-Ferrara 73-83, Luiss Roma-Nocera 80-70, Fabriano-Quarrata 73-81, San Severo-Piombino 82-64, Casoria-Faenza 78-70, Ravenna-Latina 79-83, Chiusi-Virtus Roma 71-79.

La classifica: Caserta, Latina, Virtus Roma, Livorno 12; Luiss Roma, Faenza, San Severo 10; Ferrara 8; Up Andrea Costa Imola, Jesi 6; Chiusi, Ravenna, Quarrata, Casoria 4; Piombino, Virtus Imola, Nocera, Loreto e Fabriano 2.