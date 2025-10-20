I locali faticano ad entrare in partita. Porto Recanati paga l’inesperienza. E gli avversari vanno a canestro
attila porto recanati
58
baskers forlimpopoli
68
ATTILA : Farina 7, Caroè 13, Gamazo 16, Caverni 11, Sablich 6, Mazzagatti, Pacini ne, Konteh ne, Quinzi, Ciribeni 5, Alfonsi ne. All. Coen.
BASKERS FORLIMPOPOLI: Rossi, Brighi L. 8, Ruscelli 10, Sampieri 2, Vico 10, Apparuti ne, Zoli ne, Benzoni 5, Fin 18, Bracci M. 4, Bracci J. 6, Brighi A. 5. All. Tumidei.
Arbitri: Bonfigli e Casaccia.
Parziali: 13-18, 17-21, 17-11, 11-18.
Progressivi: 13-18, 30-39, 47-50, 58-68. Uscito per 5 falli: Brighi A. (Baskérs Forlimpopoli).
Un avversario forte ed esperto, dall’altra parte i locali trovano difficoltà ad andare a canestro: Forlimpopoli costruisce nei primi due quarti la vittoria su Porto Recanati che non riesce a rientrare in partita nonostante una terza parte ben interpretata, ma poi torna fuori ancora una volta la squadra ospite che allunga definitivamente il passo. I romagnoli costruiscono la vittoria nella prima parte della gara in cui gli avversari commettono errori e pagano un po’ l’inesperienza.
