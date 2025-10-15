I messaggi di Fabbri e dello sport cittadino

Apparentemente ruvido, ma con un grande cuore. L’improvvisa e prematura scomparsa di Andrea Pulidori ha gettato nello sconforto l’ambiente sportivo ferrarese e tutto il mondo della pallacanestro nazionale. Tante le reazioni e i messaggi di vicinanza alla famiglia, agli amici più stretti e a Ferrara Basket, sconvolta in tutte le sue componenti dopo la tragica notizia arrivata nelle prime ore del mattino. Si diceva che avesse un carattere burbero e scontroso, in realtà conoscendolo più a fondo se ne poteva apprezzare la generosità e la bontà d’animo, oltre che le competenze in ambito di palla a spicchi. Al messaggio di cordoglio di Ferrara Basket è seguito nella mattinata anche quello del sindaco Alan Fabbri: "Ferrara perde una figura di riferimento del basket, una persona apprezzata e stimata da tutta la comunità sportiva ferrarese", la nota del primo cittadino estense. Animi cupi nei corridoi del palasport, dove ieri pomeriggio la squadra si è comunque allenata in preparazione alla sfida di stasera ad Arezzo contro Chiusi: la società ha inoltrato richiesta alla Fip per il rinvio, ma non sussistevano i tempi tecnici e dunque fra poche ore si scenderà in campo con il dolore nel cuore.

Tra i più colpiti coach Giovanni Benedetto, che assieme a Pulidori ha contribuito alle fortune cestistiche della vicina Cento, con la prima storica promozione della Benedetto in A2 nella stagione 2017/18. E proprio dalla società biancorossa è arrivato un altro messaggio di vicinanza: "La Benedetto XIV si stringe nel ricordo di Andrea Pulidori, figura importante della nostra storia recente nelle vesti di Direttore Sportivo tra il 2015 e il 2019 e uno dei protagonisti della storica promozione in Serie A2. Cento ti ricorderà con gratitudine".

Il patron biancorosso Gianni Fava ha poi aggiunto: "Quando, nel giugno del 2016, assunsi la presidenza della Benedetto XIV con l’obiettivo di contribuire a portarla in serie A2, Andrea ricopriva, già da un anno, il fondamentale ruolo di direttore sportivo della nostra società. Per me che, allora, avevo un’esperienza pressoché nulla del mondo del basket, la grande competenza e professionalità di Andrea, furono un aiuto e un supporto di enorme importanza. Sono certo che l’anima buona e generosa di Andrea sarà già fra le braccia misericordiose del Signore. Riposa in pace".

Tutto il mondo sportivo cittadino si è stretto nella giornata di ieri attorno a Pulidori: dall’Ars et Labor fino alla 4 Torri Volley, passando ovviamente per tutte le società cestistiche di Ferrara e provincia. La Reyer Venezia, dove Pulidori ha lavorato dal 2002 al 2011 come direttore sportivo della squadra femminile, lo ha ricordato con un messaggio toccante. Cordoglio anche dalla Lega Nazionale Pallacanestro: "Il presidente, Francesco Maiorana, il segretario generale Massimo Faraoni, il Consiglio Direttivo e tutto lo staff di Lnp esprimono sentitamente il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Andrea Pulidori, direttore sportivo di Ferrara Basket 2018, storica figura di riferimento per la pallacanestro ferrarese". Sui social i ricordi di tanti ex passati da Ferrara in epoche più o meno recenti: da Michele Ferri a Mathias Drigo, passando per Riccardo Ballabio e Alessandro Amici. E noi cronisti perdiamo una persona sempre disponibile e aperta al confronto. Ciao, "Pollo".

Jacopo Cavallini