I motivi della stracittadina. Rivalità molto sentita e attenzione ai duelli sul parquet

Un derby totale che vale tantissimo per il campionato. In questo momento storico, una delle migliori immagini che la pallacanestro senese può offrire. Costone-Mens Sana è scontro al vertice dove si affrontano – classifica alla mano - la seconda e la prima forza del campionato: le due squadre che fin qui hanno espresso il miglior basket, ottenendo (con merito) ottimi risultati sul campo. La vittoria di giovedì di Sancat su Sansepolcro ha confermato questo dominio anche in classifica, accorpando quasi tutte le inseguitrici a quota 6 punti (eccezion fatta per San Vincenzo a 8), decisamente distanti sia da Mens Sana (14 punti) che da Costone (12). Logico quindi che chi vince il derby acquisisca un vantaggio considerevole, quasi decisivo, in ottica playoff. Ma al di là di questo è una sfida affascinante che mette di fronte due realtà vicine e lontane al tempo stesso: il Costone si sta consolidando, la Mens Sana rinascendo, entrambi sotto la guida di due "presidenti-professori", Montomoli e Frati. Bello anche il confronto tra due ottimi coach, Tozzi e Betti. Poi la sfida sul parquet, a partire dal faccia a faccia tra i capitani, Bruttini e Pannini, entrambi con i colori gialloverdi e biancoverdi cuciti nel dna. E ancora le sfide nelle sfide tra Nasello e Prosek, tra Radchenko-Zeneli e Iozzi-Sabia nel settore lunghi. I duelli tra gli esterni: Banchi, Banchero, Ondo Mengue (un ex) da una parte, Tognazzi (altro ex), Puccioni e Marrucci dall’altra. Insomma, si tratta di una sfida a tutto tondo che mette in mostra quanto di meglio si possa esprimere in campionato. Fiorentino il duo arbitrale, formato dai signori Parigi e Russo. PalaOrlandi ovviamente tutto esaurito. Diretta streaming e tv su Costone channel, Siena Tv e C3T, in base ad un accordo tra le società.

Andrea Frullanti