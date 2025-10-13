I New Flying Balls vincono ancora. Medicina si impone in viaggio. Chiappelli, sicurezza per Ozzano

Non c’è il due senza tre in B Interregionale per i New Flying Balls di coach ‘Fede’ Grandi, che espugnano Carrè 62-81 (Carnovali 19, Odah 17, Chiappelli 10, Diambo 10) e conservano immacolato il ruolino di marcia di inizio stagione.

Sabato alle 20,30 si torna a Ozzano per la sfida interna contro Jadran Trieste. Turno di riposo invece per il fanalino di coda Olimpia Castello, che tornerà in campo domenica alle 18 sul campo della Virtus Padova.

Terzo capitolo stagionale sui campi della serie C (girone G) e classifica che inizia ad allungarsi grazie al successo della Virtus Medicina di coach Agnoletti, che espugna il parquet del Cmo Ozzano 53-70 portandosi in testa al raggruppamento a punteggio pieno: per i gialloneri un derby da riporre in cornice grazie ai 23 punti di Morara e ai 13 di Magagnoli.

Prima battuta d’arresto invece per il Cvd Casalecchio, che dopo i successi occorsi contro Ozzano e Scandiano si ferma a domicilio contro Vignola 55-70, regalando ai modenesi i primi 2 punti della stagione: tra le file rossoblù doppie cifre per Dondi Dall’Orologio (12) e Bertoncin (10).

Quarto punto in cascina per Francesco Francia e Molinella in terra estense: per i zolesi di coach Mondini un netto 58-76 sul campo della 4 Torri Ferrara (Lovisotto 16), mentre per i molinellesi arriva il 57-77 ad Argenta (4 gli uomini in doppia cifra, con Bianchi top scorer a 15 punti). Due su due nel girone A di Divisione Regionale 1 per Budrio di coach Serio, che nel tiratissimo derby sul campo del Voltone si impone 72-77 grazie alla prova sontuosa dei violini Zambianchi (26), Tinti (16) e Salvardi (11): per il club di Monte San Pietro è invece la seconda sconfitta consecutiva.

Ancora a bocca asciutta anche le altre bolognesi Bsl Pianoro (89-95 contro Medolla), Masi (77-95 contro Novellara), Stars (72-77 contro Castelfranco Emilia) e Cspt 2010 (68-75 contro Cus Parma). Nel girone B seconda vittoria consecutiva per la Vis Persiceto, che dopo il +40 contro Forlì fa il bis contro Cesena 2005 50-76. Primi due punti infine per Veni (62-58 contro l’International Imola) e Progresso (54-65 sul parquet dell’Audace Bombers).