I precedenti: due volte l’impresa è stata coronata dalla promozione. Anche per Del Chiaro e Magro. Rimonta? Già 5 volte in soli 9 anni

Ci sono state squadre sotto 0-2 (dopo aver perso le prime due gare in trasferta) che hanno prima pareggiato, poi vinto gara5 e superato il turno. Prendendo in esame i playoff di A2 dalla stagione 2015-2016 (la prima dopo la riforma dei campionati) sono state cinque le squadre ad aver centrato l’impresa alla quale è chiamata la truppa di Antimo Martino. Sono 9 edizioni, considerando che nel 2020 i playoff non si giocarono.

Proprio nel 2016 in semifinale Brescia perse gara1 e gara2 a Scafati, poi fece ‘doppietta’ in casa, pareggiò, poi vinse gara5 in Campania guadagnandosi l’accesso alla finale dove poi sconfisse la Fortitudo 3-2 volando in serie A. L’anno seguente a imitare la ‘Leonessa’ fu Verona, da ottava, contro Biella: vinse gara5 in Piemonte dopo un supplementare (nei quarti perse poi 3-0 contro Ravenna).

Nei playoff del 2018 e in quelli del 2021 protagonista della rimonta fu sempre Ferrara. La prima volta, da settima, negli ottavi eliminò Scafati, la seconda invece fece fuori Treviglio. Nei playoff 2023 nella semifinale del tabellone ‘Argento’ invece Pistoia allenata da Brienza perse due volte a Cantù, poi restò imbattuta in Toscana e si aggiudicò anche gara5 in trasferta (in realtà in campo neutro) centrando l’accesso alla finale vinta poi contro Torino 3-1. Insomma, due rimonte su cinque hanno poi portato alla promozione. E a Pistoia c’erano due giocatori oggi in maglia Unieuro: Angelo Del Chiaro (foto) e Daniele Magro.

Stefano Benzoni