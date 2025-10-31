I precedenti. E’ il confronto numeri quindici. Biancoverdi avanti per 11 a 3

Quello tra Mens Sana e Virtus è il derby meno disputato in città: si tratta infatti del 15esimo confronto a livello di prima squadra, 11-3 per la Mens Sana il computo totale dei precedenti. Una stracittadina molto sentita a livello di giovanili tra gli anni ’90 e 2000, quando le ‘cantere’ di viale Sclavo e via Vivaldi si contendevano titoli e scudetti. Oggi invece c’è anche una collaborazione per le giovanili, mentre, a livello seniores, è la seconda stagione di fila che biancoverdi e rossoblù si trovano faccia a faccia, la terza volta negli ultimi 4 anni. Una simile frequenza si era vista solo tra il 1962 e il 1965: tre stagioni, 5 vittorie per la Mens Sana e un solo acuto virtussino, peraltro il primo nella storia, nella stagione 1963/’64. Nella scorsa stagione, le squadre si spartirono un successo a testa: 81-73 all’andata per la Stosa, 76-73 per la Note di Siena al ritorno. Ma, prima della stretta attualità, le squadre hanno viaggiato a latitudini diverse. Basti pensare che le sfide in serie C Gold 2022/’23, tornavano a disputarsi dopo ben 57 anni. Furono due incredibili vittorie di rimonta: 69-64 Virtus al PalaPerucatti, con un parziale di 38-4 negli ultimi 15’; 75-72 Mens Sana in viale Sclavo con un 12-0 negli ultimi 5’. I primissimi precedenti risalgono invece alla Serie C 1954/’55, epoca in cui si giocava ancora all’aperto: la Mens Sana a Sant’Agata, la Virtus in Via di Follonica. 72-54 e 65-43: questi i punteggi con cui la Mens Sana di Bruno Casini si impose sulla Virtus di Don Armando Perucatti, squadra ammessa d’ufficio al campionato per l’ottimo lavoro fatto con le giovanili. La Mens Sana era già una realtà più strutturata e si impose anche nella Serie B 1958/’59: 51-39 all’andata, 57-31 nel match di ritorno.

Andrea Frullanti