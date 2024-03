I precedenti. Una lunga storia di sfide e personaggi indimenticabili

La storia dice che i derby tra Mens Sana e Costone sono considerati come le sfide più identitarie della pallacanestro senese. Ovviamente "il fascino del mito" arriva dalla potenza evocativa della stagione 1966/’67, da molti considerata lo spartiacque storico del basket cittadino. La Mens Sana guidata dal professor Ezio Cardaioli salì di categoria, ponendo le basi per la sua ascesa futura, a discapito di un Costone, avversario per tutto l’anno dei biancoverdi. Quasi 57 anni fa esatti, il 5 marzo del 1967, il derby di Serie C vinto dai biancoverdi che, di fatto, orientò la storia del basket senese. Per gli annali, fu la vittoria con Carrara a consegnare alla Mens Sana il salto di categoria: un successo celebrato però dall’iconico abbraccio tra Cardaioli e Giorgio Brenci, al tempo coach del Costone, cresciuti insieme nel Ricreatorio e nella Selva (da sempre "feudo" costoniano). Poi per 54 anni nessun’altra sfida. Almeno fino alle ultime 3 annate, dove è diventata estremamente attuale. Doppio successo Mens Sana nel 2020/’21: 69-64 al PalaEstra e 67-66 al PalaOrlandi. La situazione si ribalta l’anno successivo con il Costone che si impone 76-72 in Viale Sclavo e 79-66 a Montarioso. È la stagione 2021/’22, conclusasi con la vittoria del campionato del Costone guidato da David Fattorini. Derby presenti anche nella passata stagione (2023/’24), in un’annata arricchita anche dai confronti cittadini con la Virtus. 66-57 la vittoria della Mens Sana sul Costone al PaleEstra, 83-74 il successo costoniano sui cugini mensanini nell’altro match. La Mens Sana degli ultimi derby è sempre stata allenata da Piefrancesco Binella, un grande ex e vincitore della Coppa Toscana 2015 al Costone, trofeo ritornato a Montarioso quest’anno. Andrea Frullanti