I protagonisti. Barford non fa drammi: "Dato il massimo»

Dimitris Priftis analizza il ko subito contro l’Antwerp, guardando già al futuro. "Sfortunatamente non siamo riusciti a vincere questa gara - dichiara il coach greco - siamo partiti bene perdendo poi il polso del match, con loro che invece hanno tirato bene da fuori. Abbiamo prodotto uno sforzo non indifferente nell’ultimo quarto cambiando qualcosa tatticamente, questo ci ha aiutati e siamo tornati a contatto con la possibilità di raggiungerli nel finale. Continueremo a lavorare per diventare la miglior versione di noi stessi".

Nonostante la sconfitta, Jaylen Barford guarda il lato positivo con la rimonta nell’ultimo parziale. "La gara è stata molto intensa, loro sono un’ottima squadra. Abbiamo dato il massimo, rimontando da -20 e sono orgoglioso dei ragazzi, per come hanno reagito. Dobbiamo farci trovare pronti per la stagione anche perché giocheremo in Fiba Europe Cup e sarà un grande stimolo. Voglio ringraziare i tifosi, sia chi era qui a Samokov sia chi ci ha supportato da casa".

