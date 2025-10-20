I protagonisti: la soddisfazione di coach Priftis. "Mai così costanti»

Si gode la vittoria coach Dimitris Priftis: "Venivamo da una trasferta lunga finita con un supplementare poi, anche se in pochi lo sanno, siamo stati colpiti da un virus e patito qualche acciacco ma eravamo pronti mentalmente per competere. È stata una delle poche volte che abbiamo giocato in modo costante per quaranta minuti. Ci piacerebbe avere tante altre serate così, l’importante è lavorare in modo che ci sia sempre l’intenzione di fare bene". Alcuni giocatori sottotono in questo inizio di stagione hanno fatto ancora un passo avanti, forse solo Williams resta ancora fra i meno positivi. "Non voglio fare distinzioni - continua Priftis -, io vedo la squadra come un insieme, il nostro intento è avere un gruppo solido: dovremo imparare ad essere pronti e calmi in partite come quella di Cantù. Io per primo devo capire che alcune volte i giocatori incappano nella classica giornata-no, per esempio Echenique a Cantù ha sbagliato tanti liberi, contro Varese invece è andato molto bene". Per la prima volta ha provato sotto canestro la coppia Echenique-Williams. "Lo scorso anno - conclude il coach - giocavano insieme, sono contento della loro performance ma la struttura della squadra mi incoraggia a provare altri tipi di sistema avendo tanti altri buoni giocatori nella posizione di quattro". Prende il microfono un positivo Tomas Woldetensae: "Siamo contenti di aver già fatto la prima settimana con turni infrasettimanali, vincendo e gestendo le energie. Stasera (ieri, ndr) sono partito con tanta voglia e sono felice per essere riuscito a mettermi a disposizione della squadra". Rende merito alla Una Hotels il coach varesotto Ioannis Kastritis: "Congratulazioni a Reggio Emilia: dalla metà del secondo quarto ha controllato la partita e noi non siamo riusciti a respingere i loro attacchi".

Cesare Corbelli