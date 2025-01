I protagonisti. Priftis: "A volte la fortuna è decisiva»

Contento, ma anche realista, Dimitris Priftis nel dopogara. "Come mi aspettavo è stata una gara molto tosta, molto fisica, una partita che si è decisa in un episodio, nel giro di un secondo. Tutte e due le squadre hanno lottato duro per arrivare all’ultimo possesso; a quel punto entra in ballo anche la fortuna: l’ultimo tiro può entrare e uscire. Questo è il basket, stasera è andata bene a noi; siamo felici per due ragioni: innanzitutto per la vittoria, ma anche per il grande carattere dimostrato reagendo a una situazione di grossa difficoltà che noi stessi ci eravamo creati. Mi sento di dire che, per come abbiamo iniziato la partita, ci siamo meritati la chances di vincerla lottando e dando dimostrazione di grande determinazione".

Cassius Winston parla di "vittoria pazzesca in trasferta. Siamo rimasti uniti nei momenti difficili: un successo di squadra davvero grandissimo". Lorenzo Uglietti: "Si vince e si perde per dei dettagli, stavolta ci è andata bene ma il nostro grande merito è stato non avere mai mollato".

g.g.