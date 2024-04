I recuperi: Trapani espugna Cento. Fortitudo ko anche in casa: 2° posto a rischio

Nella serata di ieri sono andati in scena due recuperi della 3ª giornata della seconda fase, gli ultimi ancora in calendario. Cade a sorpresa tra le mura amiche la Fortitudo Bologna, che si imbatte in un ko per 78-82 contro Treviglio. Si tratta della seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Attilio Caja, che resta dunque appaiata a Udine al secondo posto a quota 42 punti, a -8 da Forlì. Ora, però, entrambe hanno lo stesso numero di partite e, a due turni dal termine, Udine ha il vantaggio degli scontri diretti. Se arrivasse terza, la Fortitudo finirebbe nel tabellone playoff dell’Unieuro. Anche se nell’altro ramo: le due arci-rivali potrebbe trovarsi solo in finale.

Avanti anche sul +10, la Effe ha poi subito il rientro dei lombardi di coach Giorgio Valli, che hanno preso l’abbrivio giusto nel finale di gara fino a spuntarla di misura, tremando solo per la tripla del potenziale pareggio sbagliata da Aradori a 9” dalla fine. Treviglio acciuffa la Juvi Cremona e l’Urania Milano al quinto posto del girone Verde.

Affermazione striminzita anche per Trapani, che, già certa del primato, ha la meglio in trasferta a Cento per 85-88. I siciliani, comunque, hanno sempre guidato nel punteggio tenendo in pugno la sfida (+15 a -2’). Gli emiliani, ora noni in classifica, vedono ridursi al lumicino le speranze di raggiungere i playoff.

Classifica girone Rosso: Forlì 50; Udine e Fortitudo Bologna 42; Verona 36; Trieste 34; Rimini 32; Cividale 30; Piacenza 28; Cento 26; Nardò 22; Orzinuovi e Chiusi 18.