I ritorno di due grand ex biancoverdi. Galanda e Chiagic presenti al Festival della Salute 2023: "Contenti di essere a Siena per trasmettere qualcosa»

Lo sport come lezione di vita da chi lo ha vissuto ad altissimo livello. E’ il caso di due grandi ex mensanini come Giacomo Galanda e Roberto Chiacig, presenti giovedì sera ad un incontro con tanti giovani aspiranti atleti nei locali del Coni provinciale nell’ambito del Festival della Salute 2023.

"L’esperienza passata nel basket mi permette di dare ai ragazzi che ci ascoltano qualche consiglio – ha detto Galanda, che a Siena fu protagonista del primo scudetto della Mens Sana nel 200304 – ma allo stesso tempo eventi come questo servono anche a noi per ascoltare e capire le nuove problematiche, approcci e metodologie. Sono contento di essere qui e di tornare a Siena, per trasmettere nel mio piccolo qualcosa". Impossibile con Galanda non parlare anche del suo passato biancoverde. "Sono state due stagioni intense e bellissime. Sono legato ai posti dove ho giocato, Siena è stata un’esperienza molto forte perché nel primo anno eravamo consapevoli di avere una missione, ovvero quella di vincere e un po’ di pressione c’era. Ma si crearono dei momenti di condivisione che porto con me, anche perché quello fu il primo passo di una epopea molto più lunga portata avanti poi da altri. Siena è una città che vive e respira pallacanestro a prescindere dalla categoria al momento della Mens Sana. Non posso dire di riuscire a seguirla sempre ma cerco comunque di informarmi ovviamente, anche perché vivo a Pistoia e seguo molto il movimento in Toscana. Spero che presto scatti la scintilla che possa permettere alla Mens Sana di tornare dove le compete". Presente anche Chiacig come detto, che a differenza di Galanda gioca ancora. È infatti stato confermato dal Cus Siena con cui sta giocando la serie D. "Abbiamo perso due gare delle prime tre – dice lo storico centro di nazionale, Mens Sana, Fortitudo e tante altre – ma siamo un gruppo rinnovato e ci sta. La D è un campionato difficile quest’anno. So che la Mens Sana gioca al Cus per i lavori al palazzetto anche se non sono riuscito ancora a vederla dal vivo perché spesso coincide con le nostre gare. So anche che è partita bene e mi fa piacere. L’occasione per cui siamo qui è molto bella, parlare di sport e nello specifico di basket fa piacere. Sicuramente io come Galanda abbiamo molte cose da raccontare ai più giovani".

Guido De Leo