I rivali. Lutto per Thomas: è tornato negli Usa

Torino potrebbe presentarsi all’Unieuro Arena, domenica, priva di una pedina fondamentale del proprio scacchiere. Come comunicato dal club piemontese, Donte Thomas (nella foto) nelle scorse ore ha fatto temporaneamente rientro negli Stati Uniti a causa di un grave lutto familiare. La tragica notizia era giunta prima della palla a due dello scorso impegno contro Cento, a cui Thomas aveva comunque preso regolarmente parte. La società e l’atleta, come si legge nella nota, hanno già concordato il ritorno in Italia al fine di avere a disposizione il giocatore per la gara contro Forlì, ma, ad oggi, la sua presenza è a tutti gli effetti in dubbio. Ala di 200 centimetri, Thomas in stagione produce 11,7 punti e 6,1 rimbalzi di media a partita.