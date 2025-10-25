I Titani a Montegranaro. Gli Angels in missione

Doppia trasferta per Angels e Titans nella quarta giornata del girone L di serie C. Santarcangelo, che ha fatto suo il derby sabato scorso centrando così la prima vittoria, sarà domani a Porto Sant’Elpidio (ore 18, arbitri Avaltroni e Maiorana) per una sfida particolare contro una squadra fin qui deludente ma dal potenziale più che buono. I marchigiani hanno centrato un successo esterno nella tana del Pisaurum alla prima giornata, poi però sono caduti in casa con Fossombrone e hanno perso nettamente a Pedaso. Sono Fabi, Acuna e Vallasciani alcuni dei giocatori da tenere maggiormente d’occhio nel contesto di un match che vede una squadra lanciata, la Dulca, a una che deve ritrovarsi, Porto Sant’Elpidio. Per coach Tassinari, che ha ancora out il lungodegente Rivali, la cabina di regia è affidata a Vandi e al giovanissimo Ronci, mentre sotto canestro è Saltykov chiamato ancora una volta a confermarsi come uno dei migliori lunghi della categoria.

Viaggiano anche i Titans e il teatro della sfida di Montegranaro di domani (ore 18.30, arbitri Crosta e Mattioli) è la storica ‘Bombonera’, catino tra i più caldi della categoria e sicuramente ricco di fascino. La Sutor ha giocato sin qui due partite, vincendo all’esordio con Falconara e perdendo a Jesi la settimana scorsa in una gara a punteggio basso. Occhio alla guardia classe ’91 Marulli, alla 21enne ala Turin, giocatore di gran prospettiva, e al play-guardia italo-argentino Bazani. Per la Pallacanestro Titano, che ha trovato buona continuità in attacco con Ugolini come faro e Felici perno dell’area, un test complicato ma che potrebbe dare nuovo slancio a un buon inizio di stagione.

La classifica: Osimo, Jesi, Pall. Titano e Fossombrone 4; Montegranaro, Urbania, Angels, Pedaso e Porto Sant’Elpidio 2; Falconara e Pisaurum 0. Titans, Fossombrone, Pedaso e Porto Sant’Elpidio una partita in più.