Ieri doppia presentazione. Gazzotti e Pepe già scalpitano

Sono stati presentati ieri nella sede di Casta Professional Cooking Equipment, partner della Pallacanestro 2.015, i giocatori Giulio Gazzotti e Simone Pepe. "Sono veramente felice di essere tornato – spiega l’ala-centro Gazzotti – dopo il precedente periodo stupendo vissuto a Forlì. Ci è voluto pochissimo per definire l’accordo, perchè mi fido della società e con lo staff tecnico mi sono trovato benissimo. Stiamo lavorando per trovare la giusta alchimia il prima possibile e dare continuità al lavoro fatto negli anni".

La guardia Simone Pepe spiega come "dopo aver vinto il campionato con Udine ero alla ricerca di una sfida che mi stimolasse ancora di più. Quando ci siamo sentiti con Forlì, dove spesso sono venuto da avversario ‘odiato’, ho capito che è una piazza ambiziosa dove ci sono le prerogative che cercavo: provare a vincere ogni partita. Dopo un mese qui mi trovo molto bene e posso confermare che scenderemo in campo cercando di prevalere sempre. Poi a volte ci riusciremo, altre no, ma l’obiettivo sarà sempre quello senza fare un passo indietro".

g. b.