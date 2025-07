Ieri sera il via allo storico torneo di via Andreini: giovedì la finale. Volta, la magia del Playground si ripete. Da Corcelli a Ranuzzi: quanti big in gara

È partita ieri sera la quarta edizione del torneo Playground Volta, che fino a giovedì 3 luglio animerà il campetto di via Andreini. Un appuntamento ormai storico della pallacanestro estiva imolese che ritorna puntuale a offrire spettacolo e divertimento e non solo, vista la ormai consueta presenza della musica che farà da sottofondo alle serate e dello stand gastronomico accanto al campetto, per offrire tra un canestro da tre e una schiacciata anche un momento di ristoro e di svago per tutti gli appassionati e gli interessati alla palla a spicchi (anche d’estate) che si affacceranno alla Volta.

Ma i protagonisti sono soprattutto in campo, con la solita nutrita presenza di cestisti imolesi, e non solo, a sfidarsi dopo le fatiche dei rispettivi campionati. Tra questi Nunzio Corcelli, Marco Morara, Alessandro Alberti, Alex Ranuzzi, Richard Morina, Francesco Magagnoli, i fratelli Lucio e Giulio Martini, Giacomo Sanguinetti e tanti altri. La formula del torneo resta sempre quella del 4x4.

Due sono i tornei previsti: quello maschile con sedici squadre (divise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno) e quello femminile con sei formazioni al via (due gironi da tre inizialmente). I primi giorni del torneo sono dedicati naturalmente alle sfide della fase a gironi, intervallate dalle gare del tiro da tre punti (per eleggere i più precisi dalla lunga distanza), fino ad arrivare alla composizione del tabellone dei playoff che porteranno alle finali, tutte in programma nella pirotecnica serata di giovedì.

l.m.