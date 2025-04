I'Giglio Castelfiorentino domina Ius Arezzo con un netto 3-0

Ius Arezzo 0 I’Giglio castelfiorentino 3

Ius Pallavolo Arezzo: Barsotti, Diouf , Fini, Gibin, Giubergia Elisa (L1), Locci Irene, Maggi Sara, Mancini Silvia, Marconi Emma, Morari Chiara, Ricciarini, Soraj, Sussi Chiara. All.: GobbiniI’Giglio: Anichini, Barnini, Del Carlo, Magherini, Malatesti, Nicosia, Pratelli, Sani, Scardigli, Talluri, Tofanari M., Tofanari S., Zingoni, Picchianti (L). All. Buoncristiani e FuriesiArbitri: Pardo e GarroniParziali: 18-25, 16-25, 17-25.

AREZZO - La partita si apre con I’Giglio un po’ sottotono che concede qualche punto di vantaggio iniziale alle padrone di casa, salvo poi recuperare e trovare il primo vantaggio sul 7-8. Il set continua poi in discesa per la squadra di Buoncristiani che a suon di attacchi sfonda il muro avversario, guadagnando margine fino a conquistare il parziale (18-25). Anche il secondo set si apre con un pericoloso allungo dello Ius, ma I’ Giglio cambia l’andamento trovando il pareggio e poi il sorpasso, ritrovando il ritmo senza che né i time out né i cambi avversari riescano ad interferire. Più combattuto nelle battute iniziali il terzo set: le prime a trovare un break sono le padrone di casa. Poi però le castellane rialzano la testa e trovano la strada verso la vittoria. Al momento I’Giglio è risalito in 11° posizione, seguito a ruota da Valdarno che minaccia i play out. A livello di calendario però che le dirette avversarie avranno partite sulla carta più difficili.