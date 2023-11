Il Bologna 2016 sale fino in vetta. Il Cvd Casalecchio cade a Parma

La cura di coach Conti sembra funzionare tra le fila ozzanesi. E così sul parquet di Lumezzane arriva il secondo successo consecutivo dei New Flying Balls, che fanno proprio il test salvezza e si allontanano dalla zona calda del girone B di serie B: 14 punti per capitan Cortese Successo assordante in Interregionale invece per il Bologna 2016, che piega la corazzata Sangiorgese e si prende la vetta del girone C: per Fontecchio e consociati una vittoria, la quinta consecutiva, che ha il sapore di una nuova consapevolezza di gruppo e che proietta i rossoblù nella prestigiosa cerchia delle squadre da battere. In serie C si estingue sul parquet di Parma il fuoco del Cvd Casalecchio di coach Folesani, che dopo 6 vittorie consecutive alza bandiera bianca pur preservando la leadership del girone A, a +2 sul gruppo di inseguitrici. Fra esse figura la Francesco Francia, che con la quarta vittoria filata ottenuta a Correggio si riporta sui binari dopo un inizio di stagione incespicante. Prosegue invece il braccetto al vertice del girone B fra Cmp Global e Virtus Medicina, bene rispettivamente contro Santarcangelo e Molinella: le capolista si portano a +4 sul terzo posto.

A metà classifica successi per San Lazzaro e Ozzano. Nuovo avvicendamento in Divisione Regionale 1, con la regina del girone A Vignola che rinsalda il primato a +2 sul corposo gruppo di inseguitrici: fra loro arriva la consacrazione dei Giardini Margherita, bene contro la Vis Persiceto e alla quarta vittoria filata, e Audace Bombers, terza di fila contro gli Stars. Settima di fila e ruolino immacolato nel girone B per Argenta, che espugna Granarolo nel big match domenicale e si porta a +2 sugli uomini di coach Millina. Dopo il ko a tavolino è arrivato anche quello sul campo per Bianconeriba Baricella, sconfitta a Bertinoro.