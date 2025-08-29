Il braccio di ferro con stu reggiane. La presidente Bartoli sulla Casa Biancorossa: "Siamo in stand by, è tutto in mano agli avvocati»

A margine della presentazione della Pallacanestro Reggiana, Veronica Bartoli è tornata a parlare del progetto Casa Biancorossa, che per varie ragioni tra cui un contenzioso legale tra lo stesso sodalizio biancorosso e Stu Reggiane, sta segnando il passo. La manager tuttavia ribadisce la volontà di proseguire il dialogo per arrivare alla meta: "Non è intenzione di noi soci proprietari di interrompere i rapporti di collaborazione che abbiamo con l’amministrazione comunale. Quando ci è stato chiesto, in passato, di prendere in gestione il PalaBigi insieme alla società Onde Chiare lo abbiamo fatto proprio all’insegna di questo spirito collaborativo: è il nostro focus. Per quanto riguarda la Casa Biancorossa ci sono delle divergenze contrattuali che sono in mano agli avvocati. Quando questa questione sarà risolta si potrà tornare a parlare in modo concreto della realizzazione della Casa Biancorossa. La situazione quindi è in stand-by, stiamo lavorando per risolverla ma la tempistica non la sappiamo". g.g.