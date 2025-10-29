Il braccio di ferro con il Bramante Pesaro. Trullo: "Halley, una prestazione di carattere. Ora speriamo di recuperare gli infortunati»

La Halley Matelica resta imbattuta, ma che fatica superare il Bramante Pesaro (77-76). "Abbiamo avuto grande carattere – dice coach Antonio Trullo – ma è chiaro che paghiamo settimane di poco allenamento. Non riusciamo a essere fluidi in attacco come in preseason e nella prima di campionato contro Valdiceppo. Non era una gara facile contro una squadra organizzata e tosta come quella pesarese. Sono molto contento della vittoria. Riusciamo sempre a metterci qualcosa nel finale, riusciamo a continuare ad avere fiducia nei tiri giusti e questo ti paga. È una cosa non da poco...". La Halley, con 4 successi in altrettante partite, è prima in classifica, ma coach Trullo sottolinea che "è ancora prematuro" parlare di questo. "Di positivo c’è che ci siamo e che abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Ora arriveranno le squadre più forti, vedremo cosa sapremo fare contro di loro. Ci aspettano due trasferte, sabato a Jesi contro una squadra in fiducia, poi a Recanati che ha confermato nel derby di essere una delle candidate alla vittoria del girone. Intanto pensiamo a sabato, sperando di riuscire a recuperare prima possibile almeno uno dei giocatori che abbiamo fuori".

m. g.