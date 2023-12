Il Bramante vuole fermare l’ira dell’Attila. Lunedì il gran derby tra Loreto e Pisaurum

Per il basket di serie B Interregionale è l’ultimo turno del girone di andata.

Bramante. Questa sera alle 21 al PalaMegabox arriva l’Attila Basket Porto Recanati. Coach Nicolini ricorda: "Un confronto che si ripropone dopo la gara 5 playoff dello scorso anno, da noi persa all’ultimo secondo. Sarà una partita molto difficile perché l’Attila è una squadra competitiva, che gioca bene e con una precisa identità. Hanno perso per infortuni gravi due giocatori di valore assoluto come Caverni e Rinaldi. Per rimpiazzare gli infortunati si stanno muovendo sul mercato e la settimana scorsa è stato inserito Montanari, un play che ha sempre militato in B nazionale".

Un roster di livello: "Ritroveremo l’argentino Gamazo che sta dimostrando anche in questa B le sue qualità, gli anconetani Mancini e Redolf che stanno facendo molto bene. Infine, ma non ultimo, dovremo stare molto attenti a Gulini, ex Vuelle e Fabriano, play-guardia tra i migliori dell’intera categoria e ad Anibaldi, un giovane ma di sicura prospettiva. Quanto a noi, vogliamo confermare la nostra posizione di classifica".

Lunedì al PalaMegabox alle 20,30 si sfidano Italservice Loreto e Baseart Pisaurum in uno dei derby pesaresi che stanno attirando tanti appassionati.

Loreto. "E’ una partita difficile – avvisa il diesse Ligi – loro sono una squadra in salute e di qualità, hanno costruito un roster da zero, tenendosi solo un paio di giocatori dell’anno scorso e hanno gli stessi punti in classifica nostri. Sarà importante vincere questo derby per il raggiungimento di uno dei primi quattro posti".

Pisaurum. "Questa rientra nel catalogo delle partite proibitive – dice l’allenatore Surico – ma consci di quello che abbiamo fatto fino ad oggi ci prepariamo a questo appuntamento con molta serenità e senza nulla da perdere". Sugli avversari: "Il loro roster è di altissimo livello, ma i nostri ragazzi daranno come al solito tutto quello che è nelle loro possibilità, tecniche e atletiche". Entrambe le squadre hanno gli stessi punti in graduatoria, nonostante costruite con risorse diverse: "I budget sono ovviamente importanti e determinanti, ma spesso non fanno canestro. Probabilmente hanno bisogno di più tempo per creare una buona alchimia di squadra. Sono giocatori forti anche di categoria superiore, ma il conoscersi tecnicamente richiede tempo, per cui credo che Loreto sia una squadra destinata a crescere nel medio lungo periodo. Mentre per quel che riguarda noi, certo il budget non è paragonabile al loro, ma la serietà, la voglia, la determinazione e l’entusiasmo spesso generano questi risultati imprevedibili".

Beatrice Terenzi