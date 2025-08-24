Il calendario della pre-season. C’è la Real Sebastiani Rieti nel prossimo test

Prosegue per i biancorossi il ciclo di gare amichevoli in vista dell’inizio del campionato. L’Estra Pistoia tornerà di nuovo in campo martedì al PalaEstra di Arezzo (ore 18.30) per affrontare la Real Sebastiani Rieti, altra formazione di A2. Per la squadra di coach Tommaso Della Rosa si tratta di un altro impegno contro una squadra di pari categoria e quindi un altro test dal peso specifico di una certa importanza. I reatini, allenati da un big della categoria come Franco Ciani (nella foto), nell’ultima uscita di pre-season hanno piegato (85-72) la Pallacanestro Roseto.

Oltre a Pistoia in questi giorni sono scese in campo anche le altre squadre partecipanti al prossimo campionato di serie A2 per una serie di partite amichevole per testare lo stato di forma delle squadre. La Fortitudo Bologna ha battuto Cividale con un netto 92-64 e pur essendo una gara di pre stagione la dice lunga su quella che è la forza della squadra bolognese. Perentoria anche l’affermazione di Bergamo contro Lumezzane per 100-71. Bergamo che i biancorossi affronteranno nella prima gara alla Lumosquare.

Intanto la LNP ha definito tutti i dettagli della Final Four che assegnerà la Supercoppa di A2. Le semifinali si giocheranno venerdì 12 settembre al Pala De Andrè di Ravenna e saranno le seguenti: Gesteco Cividale del Friuli-Unieuro Forlì (ore 17) e Fortitudo Bologna-Dole Rimini (ore 21). Domenica 14 la finale.