Il calendario. Domani alle 19 sfida al PalaOrlandi con Borgomanero

Al via domani il play-in gold del Costone: al PalaOrlandi, alle 19, arriva Borgomanero, squadra che parte con gli stessi punti in classifica (10) dei gialloverdi. Questa la classifica ai nastri di partenza: Oleggio 18 punti; San Miniato 16; Lucca 14; Costone, Arezzo, Borgomanero, Pavia 10; Gazzada e Casale Monferrato 8; Empoli e Derthona Basket Lab 6; Quarrata 4. Gli altri incontri in calendario sono Derhona-San Miniato, Pavia-Empoli, Gazzada-Lucca, Quarrata-Casale Monferrato, Oleggio Arezzo. La partita con Borgomanero è stata anticipata al sabato perché domenica il palasport di Montarioso è occupato dal Costone femminile che ospita Orvieto. Risolto anche l’altro caso di contemporaneità: il 30 marzo il Vismederi gioca regolarmente al PalaOrlandi contro Casale Monferrato, mentre l’Aymarà anticipa a sabato 29 il match interno con Lucca. In vendita a partire da domani i mini-abbonamenti da 50 € per seguire le partite del Costone nel play-in gold.