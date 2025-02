Il calendario. Sabato alle 20,45 la prima partita in quel di Collegno

Il percorso della Stosa nella seconda fase denominata ‘play in out’ del campionato di B interregionale prenderà il via sabato sera da Collegno dove alle 20,45 i rossoblù affronteranno i padroni di casa torinesi. Un impegno complicato contro una squadra in forma che è andata in crescendo nel corso del campionato e nel cui roster sono presenti tanti giovani under 19 e qualche giocatore più esperto come De Bartolomeo, Fracasso e Tarditi. La prima casalinga per i rossoblù sarà invece domenica 23 febbraio alle 17,30 quando Olleia e soci affronteranno Genova tra le mura amiche del PalaCorsoni. In vista dell’esordio casalingo la società rossoblu ha fatto sapere che gli abbonamenti sottoscritti a inizio stagione saranno validi anche per tutta la fase del play in. Sono 17 infatti le gare comprese nella tessera stagionale che danno quindi diritto all’ingresso a tutte le partite in programma in questa seconda fase.